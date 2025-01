Alpine palkas Aroni kõrvale veel kaks reservsõitjat

21-aastane Colapinto tegi mullu Williamsi võistkonna eest kõrgeimas sarjas kaasa üheksal etapil ning pälvis Aserbaidžaani etapil kaheksanda koha. Argentiinlase karjäär jätkub aga Alpine'is, kes suutis ta Williamsi akadeemiast üle tuua.

Colapinto sõlmis võistkonnaga mitmeaastase lepingu. "On aeg uueks peatükiks ja see väljakutse Alpine'i võistkonnaga on tõeline au. Ma ei jõua hooaja algust ära oodata, et näha, kuhu see teekond meid viib," ütles Colapinto.

Alpine'i võistkonna esisõitja sel hooajal on Pierre Gasly, aga teises autos alustab hooaega mullu viimasel etapil osalenud 21-aastane Jack Doohan, kes alustas Alpine'is samuti reservsõitjana. Tema istekoht ei ole aga tõeliselt kindel, sest Colapinto näitas eelmise hooaja lõpus suurepärast minekut. Doohanile pakub survet ka eestlane Paul Aron.

"Tuleb öelda, et [Colapinto] esitused vormel-1 sarjas olid noore piloodi kohta tõeliselt märkimisväärsed," ütles Alpine'i juhtiv nõunik Flavio Briatore. "Oleme väga õnnelikud, et jõudsime Williamsiga kokkuleppele, sest Franco on selgelt üks mootorspordi suuremaid talente."

"Vaatame alati tuleviku poole ning temaga lepingu sõlmimine tähendab, et meil on suurepärane koosseis noori piloote, kelle abiga tüürime tiimi edu poole," lisas Briatore.

Alpine'i reservsõitjate koosseisu kuulub ka 30-aastane Ryo Hirakawa, kes jääb tõenäoliselt aga toetavasse rolli ja teeb suure osa tööst simulaatoris. Jaapanlane kuulus eelmisel kahel hooajal McLareni koosseisu, kuid ta on tõeliselt kogenud mootorisportlane. 2022. aastal teenis ta Le Mansi 24 tunni sõidul üldvõidu, lisaks on ta kahel korral FIA kestvussõidu MM-sarjas Hypercar'i arvestuses meistriks tulnud.

Vormel-1 2025. aasta hooaeg algab märtsis Austraalia GP-ga.