Aron reservsõitja rollist: sa ei kaota oma talenti, kui aasta aega võidu ei sõida

Tänavu tegi Aron kaasa vormel-2 sarja täishooaja, aga reservsõitja roll on natuke teine ja kindlasti ei saa eestlane nii palju vahetut võidusõidukogemust.

Aron siin probleemi ei näe. "Kindlasti olen ma järgmine aasta vormel-1 autos. Kas seda nüüd avalikult või mitte, ma seda täpselt ei tea, aga kindlasti veedan aega seal autos," lausus ta intervjuus Vikerraadio hommikuprogrammile.

"Alpine'i eesmärk on ju mind arendada, et oleksin valmis täiskohaga sõitjaks saama. Eesmärk ei ole mind reservkohas hoida, et oleksin olemas. Kui nad ise ka teavad, et mul on aega vormel-1 autos ja arenguks, siis küll nad seda ka annavad. Lisaks kõik see simulaatoritöö ja kõik, käin etappidel kaasas. Õpin, kuidas vormel-1 maailm käib ja jälgin kõike."

Pärast vormel-1 ja vormel-2 hooaegade lõppu läbis eestlane Abu Dhabis ka testipäeva, kus kihutas Alpine'i masinaga kümneid ringe. "Ma ei olnud kunagi vormel-1 autoga sõitnud, ma ei olnud ühtki päeva ettevalmistust teinud ja sain teada, et lähen testile ja tegin väga-väga eduka testi," lausus ta.

"Kui ma kunagi ei olnud selle autoga sõitnud, hüppasin sisse ja sain hakkama, siis kui paar korda sain sõita ja aasta aega võistlussituatsioonis ei ole, siis mis vahet seal on? Sa ei unusta ära võidusõitu ja mis sa ikka nii palju sinna ette mõtled. Tulevik on tulevik."

"Parim võimalus, mille saan endale tulevikuks anda, on see, kui teen olevikus kõik võimalikult hästi," lisas Aron. "Üritan elada praeguses hetkes ja teha praegu, mis on võimalik. Ma ei näe põhjust, miks on vaja ette muretseda ja miks inimesed üldse nii mõtlevad."

Aron tõi ka Oscar Piastri näite, kes sõidab hetkel edukalt konstruktorite karika võitnud McLareni tiimis. "Ega ma ka ei tea, kas see on nüüd parim asi või mitte, aga seni on olnud mu elus nii, et vahet pole, kui pikk see paus on - kui autosse hüppan, siis sõidan sellega kiiresti ja hästi," lausus ta.

"Sa ei kaota oma talenti ära isegi siis, kui sa aasta aega ei sõida. Kui võtame Oscar Piastri näite, siis ta aasta aega istus kõrval, hüppas autosse ja ei olnud mingit probleemi."

Vormel-1 maailmas on viimasel ajal taas noored sõitjad rohkem võimalusi saanud. Näiteks said järgmiseks hooajaks põhisõitja koha mõlemad eestlast vormel-2 sarjas edestanud piloodid ehk Gabriel Bortoleto ja Isack Hadjar.

"Fakt on see, et viimastel aastatel on vormel-ühes olnud päris vähe muutusi. See on ka arusaadav, miks. Enne, kui see aasta hästi palju uusi sõitjaid tuli, siis kõik need noored sõitjad, kes sinna jõudsid - nad väga hästi hakkama ei saanud. Seepärast tekkis ka arusaam, et inimesed väärtustavad kogemust ja keegi ei julgenud noort sõitjat võtta," lausus Aron.

Eestlase sõnul ei õnnestunud näiteks Logan Sargeanti, Nyck de Vriesi, Mick Schumacheri ja Nikita Mazepini F1 karjäärid. "Võib-olla nad ei olnud kõige suuremad superstaarid maailmas, aga näitasid potentsiaali ja ei saanud seal hakkama. Siis tekkis ka arusaam, et noored sõitjad ei saa vormel-ühes hakkama ja seepärast ei julgenud neid keegi võtta."

"Nüüd on jälle vormel-1 inimeste silmad avatud. See aasta sai [Franco] Colapinto võimaluse, [Oliver] Bearman selle võimaluse autosse hüpata - nad mõlemad kohe esimesest etapist tegid oma kogenud tiimikaaslastele ära. Siis sai ka [Liam] Lawson oma võimaluse, kes hüppas RB autosse ja oli kiirem või sama kiire kui tiimikaaslane..."

Aroni sõnul tuleb oodata oma võimalust. "Peab ikkagi olevikus olema ja reaalsus on see, et mina ei saanud sel aastal seda võimalust. Aga ma ütlen ka ausalt, et realistlikult mul seda võimalust ei olnud," jätkas ta.

"Mina pürgin vormel-ühe poole puhtalt talendi pealt. On sõitjaid, kel on ka muid ressursse, mis neid sinnapoole aitab. Nii see elu käib. Vahel peab natuke kauem ootama kui keegi teine, kel on ka muid ressursse, mida pakkuda. See on osa sellest maailmas. Ma arvan, et see on igal pool maailmas niimoodi."