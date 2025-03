Teismeline suusahüppaja tegi endale maailmarekordi näol sünnipäevakingi

Laupäeval 20. sünnipäeva tähistav Prevc sai reedel 236 meetrit kätte lausa kahel korral, treeningvooru esimese ja seejärel ka kolmanda hüppega. Eelmise rekordi - 230,5 meetrit - hüppas norralanna Silje Opseth pea täpselt aasta tagasi samal mäel. Meeste rekord on alates 2017. aastast 253,5 meetriga austerlase Stefan Krafti käes.

Veel teismelisena on Prevc naiste suusahüpetes saavutanud täieliku ülevõimu. Sloveenlanna on võitnud viimased seitse MK-võistlust ning kindlustas neljapäeval ka MK-sarja üldvõidu; Trondheimi MM-il sai ta kulla kaela mõlemal individuaalvõistlusel ning reedesel treeningul kandusid tema rekordhüpped järgmistest naistest 30 meetrit kaugemale.

Esimest korda osales Prevc rahvusvahelisel võistlusel 13-aastasena, MK-sarja debüüdi tegi ta 16-aastaselt, kuigi esimese MK-võiduni tuli oodata 2023. aasta detsembri keskpaigani. Prevci isa on FIS-i tasemel suusahüppekohtunik ning kõik tema kolm venda on samuti suusahüppajad: vanim vend Peter on Pekingi olümpiakuld ja MK-sarja üldvõitja, keskmine vend Cene Pekingi olümpiahõbe ning noorim vend Domen võitis sarnaselt Nikale Trondheimis kaks kuldmedalit.