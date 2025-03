Naabrite kass põhjustas Kraftile MM-i eel tõsise vigastuse

31-aastane Kraft teenis MM-il normaalmäe võistlusel kuuenda koha, kuid tema esitust segab ebatavaline vigastus. Nimelt paitas austerlane enne MM-i naabrite kassi, kuid see otsustas kolmekordset maailmameistrit ootamatult hammustada ja küünistada.

"Mul oli kassiga väga tore hetk. Kaisutasin teda kuni ta järsult otsustas, et see enam nii tore ei ole," rääkis Kraft Norra rahvusringhäälingule. "Ta hammustas ja küünistas mind."

Kassirünnakust jäi austerlase käele päris tõsine vigastus, mille ta arstidel üle vaadata lasi. Lõpuks pidi valitsev MK-sarja meister end teetanuse ja difteeria vastu vaktsineerima ning antibiootikumide kuuri läbima. "Oleks ma murdmaasuusataja või mõne teise ala sportlane, kus käsi vaja, ei oleks ma võistelda saanud," rääkis Kraft. "Aga sain kaks päeva puhata ja mul oli seda väga vaja ka."

Austerlane on sel hooajal heidelnud veel seljavigastusega, kuid MM-iks sai see korda. "Seni on kõik hästi läinud. Saan täielikult võistlusele keskenduda ja suunan oma energia sellele," sõnas kolmekordne maailmameister.

Suusahüpete MM jätkub kolmapäeval ja neljapäeval võistkondlike võistlustega, meeste suure mäe eelvõistlus toimub reedel ning lõppvõistlus laupäeval.