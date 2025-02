Nuudi tõusis edetabelis 146 kohta, Malõgina ja Lajal loovutasid ühe positsiooni

24-aastane Nuudi paikneb nüüd 1122. real. Eesti esireket on 24-aastane Elena Malõgina, kes langes koha võrra ja on nüüd 449. positsioonil. 20-aastane Liisa Varul on maailma 1374. reket.

Edetabeli esikohal jätkab Arina Sabalenka, talle järgnevad Iga Swiatek, Coco Gauff ja Jasmine Paolini. Viiendaks kerkis Jessica Pegula ja kuuendaks Madison Keys, Jelena Rõbakina langes seitsmendaks.

Meeste edetabelis loovutas Eesti esinumber, 21-aastane Mark Lajal ühe positsiooni ja asub nüüd 207. real. 24-aastane Daniil Glinka kaotas kolm kohta ja on nüüd 451., 26-aastane Kristjan Tamm tõusis kaks kohta ja on nüüd 882. Tuhande sekka mahub veel ka 20-aastane Oliver Ojakäär, kes paikneb 964. real. 19-aastane Markus Mölder on 1127. positsioonil.

Maailma esireketina jätkab Jannik Sinner, talle järgnevad Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Taylor Fritz ja Casper Ruud. Alex de Minaur tõusis kaheksandalt kohalt kuuendaks, lükates Novak Djokovici seitsmendaks ja Daniil Medvedevi kaheksandaks.