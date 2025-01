Spordihing Treiman: ju siis olen seda tööd hingega teinud

Aasta lõpus välja antud Eestimaa spordihinge auhinna pälvis Väino Treiman - mees, kelle käe alt on tulnud Eesti tippkiiruisutajad ja Adavere uisuväljak.

Eesti kiiruisutamine ei ole enam kümmekond aastat ainult mälestuste heietamine Ants Antsoni 61 aasta tagusest olümpiavõidust. Väino Treiman on oma Adavere uisuväljakuga teinud midagi erilist, lennutanud maailma tippu nii Saskia Alusalu kui Marten Liivi ning tipu lähedale Mart Markuse.

On vana tõde et suuri asju tehakse suure hingega ning midagi pole teha, ilma Väino Treimani igapäevase töö ja hooleta oleks meil võib-olla kiiruisutamine sootuks olemata. Ta ei ole mitte lihtsalt kiiruisu, vaid tõesti Eestimaa spordihing.

"Isa ütles: poiss, mõisa töö tuleb teha, oma töö võib oodata," ütles Treiman ERR-ile. "Nii nagu see tiitel on spordihing, ju siis ma olen seda tööd hingega teinud. Oskasin leida oma tee ja mis kõige tähtsam: leidsin oma pärlid. Kes vormisid minust selle, kes ma praegu olen. Eks ma oma hinge ka nendesse panustasin."

Uuel aastal ei ole midagi muutunud. Väino Treiman valab uisuringi ja peamised indikaatorid, kuidas ja millal õue minna ja tööle hakata, ei ole aastatega muutunud.

"Ilmateate vaatamine on minu elu number üks. Enne, kui magama lähen, vaatan ilmateadet. Tõusen, esimese asjana vaatan ilmateadet," ütles ta. "Sellest on vähe, kui öösel vetsus käin, siis lähen paljajalu välja ja tunnetan, kas on külma või ei ole."