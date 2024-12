Vonn naaseb MK-karussellile Šveitsi alpides

Neljakordne MK-sarja üldvõitja lõpetas 2019. aastal pärast mitmeid vigastusi karjääri, aga käis tänavu aprillis lõikusel, kus tema põlveliiges osaliselt asendati. 40-aastane ameeriklanna otsustas operatsiooni järel sportlaskarjääriga jätkata ja möödunud nädalavahetusel täitis ta kodumaal Copper Mountainis peetud FIS-i võistlusel MK-normi.

Kas või millal Vonn üldse MK-sarja naaseb oli lahtine, kuid reedel tegi ta ühismeediasse postituse, milles kirjutas: "Ma kuulsin, et St. Moritz on praegusel aastaajal päris kena." Seejärel kinnitas USA koondis, et Vonn naasebki MK-karussellile St. Moritzis, kus ta võistleb kahes ülisuurslaalomis.

Üks mäesuusatipp, kes St. Moritzis kindlasti ei stardi, on valitsev slaalomi olümpiavõitja Petra Vlhova, kes paraneb rängast põlvevigastusest. Vlhova lootis lumele naasta detsembris, kuid sel nädalal kinnitas tema treener Mauro Pini, et slovakitari taastumine võtab arvatust rohkem aega.

"Petra tunneb endiselt põlves ebamugavustunnet, mistõttu ei saa ta soovitud koormusega treenida. Seega kõik ei lähe nii nagu plaanitud. Sellegipoolest oleme vistkonnana ühtsed ja teeme kõvasti tööd, et Petra saaks oma armastatud ala juurde naasta. Detsembri lõpus teame tema seisundi kohta rohkem," selgitas Pini.

MK-sarjas on naiste arvetuses praeguseks toimunud neli etappi. Liidrikohal on šveitslanna Camille Rast 287 punktiga, talle järgnevad ameeriklanna Mikaela Shiffrin (245 p) ja horvaatlanna Zrinka Ljutic (202 p). Sel nädalavahetusel on naismäesuusatajad võistlustules USA-s Beaver Creek'is, kus toimuvad kiirlaskumise ja ülisuurslaalomi võistlused.