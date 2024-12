Karjääri esimese võidu teeninud šveitslanna tõusis MK-sarja üldliidriks

Päev varem kukkunud Mikaela Shiffrinita toimunud Vermonti MK-etapi slaalomis oli kahel eelmisel võistlusel kolmanda koha saanud Rast avalaskumise järel kolmas, kaotades Lena Dürrile 0,12 sekundiga. Kahe laskumise kokkuvõttes läks Rastile kirja aeg 1.46,87.

Teise koha sai šveitslannale 0,57 sekundit kaotanud Rootsi mäesuusataja Anna Swenn Larsson, kolmas oli Rasti kaasmaalanna Wendy Holdener. Dürr jäi esimesena pjedestaalilt välja. Seitsme aasta eest slaalomis juunioride maailmameistriks kroonitud Rasti jaoks on see karjääri esimeseks triumfiks MK-sarjas. Pühapäevane võit kergitas ta ka üldliidriks, Shiffrinit edestab ta 42 ja Zrinka Ljuticit 85 punktiga.

"Ma ei tea mida öelda: see on päris hullumeelne ja olen oma suusatamisega praegu väga rahul. See on alles hooaja algus, aga kõik läheb juba hästi ja pean nii jätkama," rääkis õnnelik Rast debüütvõidu järel.