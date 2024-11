Ingebrigtsenite isale esitati süüdistus ka Jakobi väärkohtlemises

Isa käe all sporditeekonda alustanud vennad Ingebrigtsenid kirjutasid aasta alguses ajalehes VG, et lõpetasid isaga 2022. aasta alguses koostöö, sest 58-aastane isa käitus nendega vägivaldselt. "Me teame hirmu, mis tuleneb agressiivse, kontrolliva ja vägivaldse isaga kasvamisest. Kui olime väiksemad, olime suur grupp õdesid ja vendasid, kes olid selles asjas koos. Kuid nüüd on olukord väljakannatamatuks muutunud," sõnasid Jakob, Filip ja Henrik Ingebrigtsen VG loos. "Siiani tunneme ebamugavust ja hirmu, mis on meis olnud lapsepõlvest saadik."

Aprilli lõpus selgus, et Norra riigiprokuratuur on esitanud Gjert Ingebrigtsenile süüdistuse ühe lapse väärkohtlemises, kuid tegemist ei ole enimtuntud vendadega, vaid veelgi noorema pereliikmega. Nüüd lisati sellele aga ka süüdistus kahekordse olümpiavõitja ja kahekordse maailmameistri Jakob Ingebrigtseni väärkohtlemises.

"Jakob palub rahu. Ta ei taha öelda midagi peale selle, mida ta on juba öelnud," sõnas Ingebrigtseni vendade kõneisik Espen Skoland Norra rahvusringhäälingule (NRK).

Gjert Ingebrigtsen on varasemalt meedia vahendusel oma süütust kinnitanud. Tema kaitsjad John Christian Elden ja Heidi Reisvang ütlesid Norra meediale saadetud teates, et nende hinnangul on prokuratuur süüdistust esitades kiirustanud. "Gjert ei tunnista ennast süüdi," kinnitasid nad.