Ingebrigtsenite isa mõisteti süüdi ainult tütre väärkohtlemises

2023. aasta oktoobris kirjutasid vennad Ingebrigtsenis ühiselt avaldatud loos, et nende isa oli nendega vägiväldselt käitunud. Sellele järgnes pikk ja keeruline kohtuprotsess, mille käigus süüdistati 59-aastast Gjert Ingebrigtsenit poja Jakobi ja noorema pereliikme väärkohtlemises.

Hiljem selgus, et noorema pereliikme all ei mõeldud üht kolmest vennast, vaid hoopis tütart Ingridit. Süüdistuse kohaselt lõi Gjert 2022. aasta jaanuaris tütart märja käterätikuga näkku, kui neiu soovis vastu tema tahtmist kodust välja minna. Hiljem lisandus ka süüdistus Jakobi väärkohtlemises. Gjert Ingebrigtsen eitas kõiki süüdistusi.

Esmaspäeval määrati Gjert Ingebrigtsenile 15-päevane tingimisi vangistus, millele lisandub kahe aasta pikkune katseaeg. Lisaks peab ta tütrele maksma ligi 900 euro suuruse hüvitise, kuid Jakobi osas määrati isa õigeks.

"Ta tundis suurt kergendust, et kohus uskus tema selgitusi," ütles kaitsja John Christian Elden. "Kohus rõhutas, et mitmed lähedased pereliikmed ja ka teised tunnistajad ei näinud pealt ega kogenud väärkohtlemist."

Lisaks pereliikmetele kutsuti 24 päeva pikkuse kohtuprotsessi käigus pinki 40 tunnistajat. Kohtukäik lõi Norra spordile palju kuulsust toonud perekonna veelgi enam lahku: pojad Kristoffer, Jakob, Filip ja Henrik ning tütar Ingrid on isa vastu, kuid poeg Kristoffer ning abikaasa Tone Ingebrigtsen on seisnud Gjerdi kõrval. Jakob Ingebrigtsen süüdistas isa vägivallas ning ütles kohtupingis, et elas hirmutundega ja et isa eesmärgid ei olnud "spordi seisukohast positiivsed". Gjert tõdes, et tema roll isa ja treenerina läks laste kasvades häguseks, kuid ta rõhutas, et ei kasutanud kunagi vägivalda.