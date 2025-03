Ingebrigtsen olümpiavõidust: mulle meenuvad ainult kohutavad hetked

Kolm tundi kestnud küsitlemise käigus rääkis Jakob Ingebrigtsen muuhulgas, kuidas tema spordirõõm isa käitumise tõttu järk-järgult kadus ning kuidas Gjert üritas teda suurtel võistlustel rivist välja lüüa.

Üks selline vahejuhtum leidis aset enne Tokyo olümpiamänge, kus Jakob võitis 1500 meetri jooksus kuldmedali. "Vahetult enne 2021. aasta olümpiat sain ma peapesu selle eest, et ma polnud olümpiamängudeks valmistumise ajal nõus oma ema ja nooremate sugulastega koos elama," rääkis Ingebrigtsen kolmapäeval.

"Ma tulin küll olümpiavõitjaks, aga kui ma mõtlen sellele ajale tagasi, siis mulle meenuvad ainult valusad ja kohutavad hetked. Mind seati keerulistesse olukordadesse. See kõik on jätnud minusse sügava jälje. Olen pidanud väga palju ohverdama," lisas ta.

Ingebrigtsen tõi välja ka teise vahejuhtumi 2021. aasta veebruarist, ajast, kui ta püstitas Lievinis Euroopa siserekordi 1500 meetri jooksus.

"Enne Lieveni võistlust sain ma hurjutada selle eest, et võtsin treeninglaagrisse kaasa oma abikaasa Elisabethi. Ometi tegin suurepärase võistluse," meenutas sporditäht. "Ma ei saa täie kindlusega öelda, mis oli süüdistatava motiiv. Kuid pean ebamõistlikuks väita, et tal oli spordi seisukohast positiivne eesmärk."

Gjert Ingebrigtseni advokaat Heidi Reisvang uuris seepeale, miks Jakob ei loobunud jooksmisest, kui see tekitas temas nii suurt vastumeelsust. "See polnud võimalik," vastas sportlane. "Mulle on alati sisendatud, et kui tahan maailma parimaks jooksjaks saada, siis pean tohutult palju ohverdama. Ja ma uskusin seda."

Hiljem keskendusid Reisvangi küsimused sellele, kas Jakob Ingebrigtseni arvates kasutas isa rasket treeningut ettekäändena, et temale ja tema sportlastest vendadele liiga teha.

"Arvan, et heaks jooksjaks saamine ei tohiks olla vabandus selle ülekohtu jaoks, mida mina ja minu õed ja vennad oleme kogenud. Mina olen kogenud samasugust väärkohtlemist nagu need õed-vennad, kes spordiga ei tegele," ütles kahekordne olümpiavõitja.

Reisvang esitas Jakobile veel mitu küsimust selle kohta, mis võis olla süüdistatava motiiv, kui ta tõepoolest ei soovinud, et Jakobist saaks parem sportlane. "Usun, et on ebamõistlik arvata, et sellistel tegudel on mingisugune positiivne ja spordiga seotud eesmärk. Neid vahejuhtumeid ei saa eirata pelgalt seetõttu, et ma kõigele vaatamata saavutasin häid tulemusi," märkis Ingebrigtsen.

Gjert Ingebrigtsen on kõiki süüdistusi eitanud ning astub tunnistajapinki järgmisel nädalal.