Vennad Ingebrigtsenid hoiatavad Therese Johaugi oma isa eest

Selleks on nii tema kui ka Norra parim naispikamaajooksja Karoline Bjerkeli Grövdal avaldanud soovi saada nõuandeid ka vendade Ingebrigtsenite treenerist isalt Gjert Ingebrigtsenilt.

Rahvusvahelisel areenil palju edu saavutanud 2012. aasta Euroopa meister 1500 meetris Henrik, 2016. aasta Euroopa meister 1500 meetris Filip ja kahekordne Euroopa meister (2018. aastal 1500 ja 5000 meetris) Jakob Ingebrigtsen pole aga kindlad, et see on hea mõte.

"Ma ei usu, et nad tunnevad Gjerti piisavalt, kui soovivad teda treeneriks. Ta on üsna brutaalne," lausus Henrik Ingebrigtsen intervjuus väljaandele Dagbladet. "Naisjooksjatega on lood pisut teised. Ma pole kindel, kas Gjert kõneleb nendega samal moel nagu meiega."

Henriku sõnul sobibki nende isa rohkem mehi treenima. "Sestap on Gjerti jaoks väljakutse meie õde [Ingrid], kes on praegu teel tippu."

"Ma tean Gjerti," täiendas Jakob Ingebrigtsen. "Tema treeneriroll on pisut unikaalne, kuna ta on samal ajal ka meie isa. Asjad ei ole samamoodi, kui sa pole tema poeg."

Filip Ingebrigtsen mõistab, miks nende isa nõuandeid igatsetakse. "Gjertil on häid tulemusi saavutanud sportlased," lausus ta, aga kahtleb, kas need teiste puhul töötaks. "Ta ei pea end tagasi hodima, sest tunneb meid nii hästi."

"Samal ajal usun, et meetodid võivad paljude peal töötada. Aga ma ei usu, et igaüks saab selle skeemiga Euroopa meistriks."

Gjert Ingebrigtsen isa ise sõnas, et ei soovi mingil juhul Johaugi juhendada. "Mitte iial. Ma pole mitte treener, vaid isa," oli papa Ingebrigtsen resoluutne.

Viimases väites jääb vanem poeg Henrik siiski eriarvamusele. "Vastupidi. Gjert on treener, aga mitte isa," ütles ta. "Meil on selles osas veidi erienvad seisukohad. Gjert on rohkem treener kui isa. Ta käitub rohkem treenerina."