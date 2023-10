Norra politsei algatas Ingebrigtsenite isa suhtes uurimise

Kolm venda alustasid jooksmisega isa juhendamisel. 23-aastane Jakob on olümpiavõitja, kahekordne maailmameister ja neljakordne Euroopa meister, 32-aastane Henrik on 1500 m jooksu Euroopa meister ja võitnud veel lisaks kolm EM-medalit, 30-aastane Filip on samuti 1500 m jooksu Euroopa meister ja võitnud samal distantsil ka MM-pronksi.

Eelmisel nädalal kirjutasid vennad ajalehes VG avaldatud loos, et lõpetasid treenerist isaga eelmise aasta alguses koostöö, sest ta käitus nendega vägivaldselt. "Oleme üles kasvanud isaga, kes on olnud väga agressiivne ja kontrolliv ning kes on kasvatuse osana kasutanud füüsilist vägivalda ja ähvardusi. Siiani tunneme ebamugavust ja hirmu, mis on meis olnud lapsepõlvest saadik," seisis VG loos.

Suvisel MM-il oli Gjert Ingebrigtsen Narve Nordaasi treenerina küll kohal, kuid Norra kergejõustikuliit ei arvanud teda koondise liikmeks ja seetõttu ei saanud ta akrediteeringut ehk ametlikes treeningpaikades ega staadionil ei saanud ta käia. Samuti ei andnud alaliit talle akrediteeringut järgmise aasta märtsis toimuvaks sise-MM-iks ega Pariisi olümpiamängudeks.

Neljapäeval andis Norra politsei teada, et on juhtumi raames juba viinud läbi mitu eeluurimist ning nüüd algatanud kriminaaluurimise. "Tahan toonitada, et lähisuhtevägivalda puudutavad uurimised nõuavad pikaaegset ja põhjalikku juurdlust," rääkis politseinspektor Terese Braut Vage.

Gjert Ingebrigtseni advokaadi John Christian Eldeni sõnul oli see sündmuste loogiline jätk ning et tema klient on positiivses lõpptulemuses kindel. "Uurimise algatamine ei tähenda, et on põhjendatud alust Ingebrigtsenit milleski kriminaalses süüdistada," kommenteeris Elden.

"Oleme politseile vastanud, et teeme nendega täielikku koostööd. Gjertil ei ole kerge ajal, mil perekonna musta pesu pestakse sellisel viisil. Ta oli üllatunud, et tema pojad esitasid tema suunas põhjusetuid süüdistusi sellisel viisil," lisas Gjert Ingebrigtseni advokaat neljapäeval.