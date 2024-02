Ingebrigtsenite isale esitati süüdistus perevägivallas

Oktoobri keskel kirjutasid isa juhendamisel jooksmisega alustanud ning tema käe all mitmeid rahvusvahelisi tiitleid võitnud vennad Ingebrigtsenid ajalehes VG avaldatud loos, et lõpetasid temaga 2022. aasta alguses koostöö, sest isa käitus nendega vägivaldselt. "Oleme üles kasvanud isaga, kes on olnud väga agressiivne ja kontrolliv ning kes on kasvatuse osana kasutanud füüsilist vägivalda ja ähvardusi. Siiani tunneme ebamugavust ja hirmu, mis on meis olnud lapsepõlvest saadik," seisis VG loos.

Mullusel MM-il oli Gjert Ingebrigtsen Narve Nordaasi treenerina küll kohal, kuid Norra kergejõustikuliit ei arvanud teda koondise liikmeks ja seetõttu ei saanud ta akrediteeringut ehk ametlikes treeningpaikades ega staadionil ei saanud ta käia. Samuti ei andnud alaliit talle akrediteeringut peatselt algavaks sise-MM-iks ega Pariisi olümpiamängudeks.

Oktoobri lõpus andis Norra politsei teada, et on juhtumi raames viinud läbi mitu eeluurimist ning algatanud kriminaaluurimise. "Tahan toonitada, et lähisuhtevägivalda puudutavad uurimised nõuavad pikaaegset ja põhjalikku juurdlust," rääkis politseinspektor Terese Braut Vage siis.

Selle nädala alguses kirjutas Norra meedia, et Gjert Ingebrigtsenile on nüüd esitatud süüdistus lähisuhtevägivalla eest. 58-aastane treener on meedia vahendusel oma süütust kinnitanud.

"Me ei taha süüdistust lähemalt tutvustada, see on uurimise osa ja me ei kommenteeri praegu lähemalt," sõnas Braut Vage esmaspäeval pressiteate vahendusel. NRK kirjutab, et juurdlusega tahetakse ühele poole saada lihavõttepühadeks ehk märtsi lõpuks.