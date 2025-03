Ingebrigtsen: kui olin kaheksane, lõi isa mind käega 10-20 korda näkku

Isa käe all sporditeekonda alustanud vennad Jakob, Filip ja Henrik Ingebrigtsen kirjutasid 2023. aasta alguses ajalehes VG, et lõpetasid isaga aasta varem koostöö, sest ta käitus nendega vägivaldselt. Eelmise aasta veebruaris esitas Norra riigiprokuratuur Gjert Ingebrigtsenile süüdistuse lähisuhtevägivallas ning mõned kuud hiljem lisati sellele ka süüdistus Jakobi väärkohtlemises.

Norra kohus alustas Ingebrigtsenite juhtumi arutamist 24. märtsil ning Jakob Ingebrigtsen ilmus Hiinas Nanjingis päev varem lõppenud sisekergejõustiku MM-ilt sisuliselt otse tunnistajapinki.

Oma tunnistuses teatas Ingebrigtsen, et lõpetas Gjert Ingebritseni isaks kutsumise 11-aastaselt ning viitas ka teisipäeval kohtupingis talle kui kostjale. "Olin pärast vägivaldset kohtlemist alati emotsioonitu. Üritasin välja mõelda, kuidas selliseid olukordi vältida, aga see oli keeruline, sest elu oli ettearvamatu," vahendab NRK Ingebrigtseni sõnu.

"Tal puudus empaatiavõime, ta tegi asju, mis ei sobi isarolliga kokku. Ta ei vabandanud kunagi millegi eest," lisas Norra jooksutäht. Teisipäevasel istungil tõi Jakob Ingebrigtsen mitmeid näiteid olukordadest, kus isa teda lõi. Üks neist juhtus pärast koolist märkusega koju tulemist kaheksa-aastasena. "Ta lõi mind lahtise käega 10-20 korda näkku ja süüdistas mind valetamises," sõnas Ingebrigtsen. Teisel puhul kukkus tulevane olümpiavõitja tõukerattaga, pärast mida lõi isa teda jalaga kõhtu.

"Oli väga raske tulla koolist koju, teadmata, kas sind ootab ees hea nali või hoopis karistus. Pidevalt oli suur hirm selle ees, mis võib juhtuda, kui kostja töölt koju jõuab. Tunnen, et olen elanud olukorras, kus ma ei saa oma elu kontrollida. Meie elu käis väga rangete reeglite järgi, kõik oli reguleeritud, aga ma ei saanud alati tingimata aru, mis vahe on heal ja halval," sõnas Ingebrigtsen.

Kahekordne maailmameister lisas, et tal on kodusest elust vähe häid mälestusi, kaitses küll oma ema, kuid lisas, et ei suhtle enam ka temaga. "Teismeiga oli kõige kohutavam, kui kokkupõrked [isaga] muutusid järjest füüsilisemaks. On selge, et kostjaga toimus siis midagi; ebakindlus minu vanemaks saamise ees ja tunne, et ta on kontrolli kaotamas," arvas Ingebrigtsen, kes lisas ka, et isa ähvardas vendi pärast koostöö lõppu 2022. aastal igal võimalikul moel saboteerida.

Gjert Ingebrigtseni advokaat Heidi Reisvang tõi istungil välja, et tegemist ei ole tavalise perekonnaga, vaid juhtumiga, mille raames juhendas isa treenerina poegi, kellel olid maailma tippu jõudmiseks oma taganttõukavad ambitsioonid ning et Ingebrigtseni lapsed pole päris samal lainel, kas aastate eest toimunut võib lugeda kriminaalseks.

Gjert Ingebrigtsen on kõiki süüdistusi eitanud ning astub tunnistajapinki järgmisel nädalal.