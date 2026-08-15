Ingebrigtsenite isa lõpetab treenerikarjääri

Norra kergejõustikutreener Gjert Ingebrigtsen teatas Birminghamis Euroopa meistrivõistlustel, et on otsustanud treenerikarjäärist loobuda. Tema sõnul on senine olukord muutunud talle kurnavaks ning mõjutab negatiivselt sportlasi, keda ta treenib.

"Olen otsustanud treenerikarjäärist loobuda. Olen sellest võitlusest väsinud ja näen, et see mõjutab negatiivselt sportlasi, keda treenin ning see on vale," ütles Ingebrigtsen Norra ajakirjanikele.

Ingebrigtsen ei avaldanud, millal täpselt ta treeneritöö lõpetab, kuid kinnitas, et lõppkuupäev on juba paika pandud.

Ingebrigtsen viibib Birminghamis, et jälgida oma Portugali õpilasi. Euroopa Kergejõustikuliit ei andnud talle Euroopa meistrivõistlusteks treeneri akrediteeringut, kuid eraisikuna on tal lubatud tribüünil viibida.

Tema õpilane Jose Carlos Pinto kritiseeris reedel akrediteeringu andmisest keeldumist ning ütles pärast 1500 meetri jooksu poolfinaalist välja langemist, et tunneb end kiusatuna. Pinto sõnul on Portugali alaliit püüdnud otsust kolm korda vaidlustada.

Ingebrigtsen ütles, et akrediteeringu puudumine on tema jaoks rumal, sest ta veedab sportlastega suure osa aastast.

Lisaks rääkis Ingebrigtsen oma endisest hoolealusest Narve Gilje Nordasist, kellega nende koostöö enne Euroopa meistrivõistlusi lõppes. Tema sõnul oleksid nad pidanud koostöö lõpetama juba 2023. aastal.

"Me oleksime ilmselt pidanud selle koostöö lõpetama 2023. aastal, kui mäng oli hea. Tema koormus minu kõrval treenerina on ilmselt olnud väga raske," sõnas Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen treenis Nordasi 12 aastat ning loodab, et norralane suudab Birminghamis 1500 meetri jooksus medali võita. Nordasi finaal toimub laupäeva õhtul.

"Olen Narvet treeninud juba kaksteist aastat. On aeg, et ta võidaks Euroopa meistrivõistluste medali. Ja mina ei ole seal, sest ma ei taha olla see, kes võib selle eest koormaks olla. Seega hoian targalt eemale ja soovin talle kõike head," ütles Ingebrigtsen.

Gjert Ingebrigtseni pojad Jakob, Henrik ja Filip lõpetasid isaga treenerikoostöö 2022. aastal ning avaldasid 2023. aastal Norra väljaandes VG loo, milles väitsid, et isa oli nende kasvatuses kasutanud füüsilist vägivalda ja ähvardusi.

2025. aastal mõisteti Gjert Ingebrigtsen õigeks lähisuhtevägivalla süüdistustes, kuid ta mõisteti süüdi ühes tütre vastu toime pandud füüsilise vägivalla juhtumis. Talle määrati 15-päevane tingimisi vangistus.