X!

Ingebrigtsenite isa lõpetab treenerikarjääri

Kergejõustik
Gjert Ingebrigtsen
Gjert Ingebrigtsen Autor/allikas: Terje Haugnes/NRK
Kergejõustik

Norra kergejõustikutreener Gjert Ingebrigtsen teatas Birminghamis Euroopa meistrivõistlustel, et on otsustanud treenerikarjäärist loobuda. Tema sõnul on senine olukord muutunud talle kurnavaks ning mõjutab negatiivselt sportlasi, keda ta treenib.

"Olen otsustanud treenerikarjäärist loobuda. Olen sellest võitlusest väsinud ja näen, et see mõjutab negatiivselt sportlasi, keda treenin ning see on vale," ütles Ingebrigtsen Norra ajakirjanikele.

Ingebrigtsen ei avaldanud, millal täpselt ta treeneritöö lõpetab, kuid kinnitas, et lõppkuupäev on juba paika pandud.

Ingebrigtsen viibib Birminghamis, et jälgida oma Portugali õpilasi. Euroopa Kergejõustikuliit ei andnud talle Euroopa meistrivõistlusteks treeneri akrediteeringut, kuid eraisikuna on tal lubatud tribüünil viibida.

Tema õpilane Jose Carlos Pinto kritiseeris reedel akrediteeringu andmisest keeldumist ning ütles pärast 1500 meetri jooksu poolfinaalist välja langemist, et tunneb end kiusatuna. Pinto sõnul on Portugali alaliit püüdnud otsust kolm korda vaidlustada.

Ingebrigtsen ütles, et akrediteeringu puudumine on tema jaoks rumal, sest ta veedab sportlastega suure osa aastast.

Lisaks rääkis Ingebrigtsen oma endisest hoolealusest Narve Gilje Nordasist, kellega nende koostöö enne Euroopa meistrivõistlusi lõppes. Tema sõnul oleksid nad pidanud koostöö lõpetama juba 2023. aastal.

"Me oleksime ilmselt pidanud selle koostöö lõpetama 2023. aastal, kui mäng oli hea. Tema koormus minu kõrval treenerina on ilmselt olnud väga raske," sõnas Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen treenis Nordasi 12 aastat ning loodab, et norralane suudab Birminghamis 1500 meetri jooksus medali võita. Nordasi finaal toimub laupäeva õhtul.

"Olen Narvet treeninud juba kaksteist aastat. On aeg, et ta võidaks Euroopa meistrivõistluste medali. Ja mina ei ole seal, sest ma ei taha olla see, kes võib selle eest koormaks olla. Seega hoian targalt eemale ja soovin talle kõike head," ütles Ingebrigtsen.

Gjert Ingebrigtseni pojad Jakob, Henrik ja Filip lõpetasid isaga treenerikoostöö 2022. aastal ning avaldasid 2023. aastal Norra väljaandes VG loo, milles väitsid, et isa oli nende kasvatuses kasutanud füüsilist vägivalda ja ähvardusi.

2025. aastal mõisteti Gjert Ingebrigtsen õigeks lähisuhtevägivalla süüdistustes, kuid ta mõisteti süüdi ühes tütre vastu toime pandud füüsilise vägivalla juhtumis. Talle määrati 15-päevane tingimisi vangistus.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

Samal teemal

Kergejõustiku uudised

16:56

Ingebrigtsenite isa lõpetab treenerikarjääri

15:41

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Karmen Bruusil kõrgushüppe finaalis?

15:21

Lusti ei saanud EM-il tulemust kirja Uuendatud

13:22

Perez ja Fiorini tulid maailmarekorditega Euroopa meistriteks

12:49

Ingebrigtsenite isa hoolealune kritiseerib EM-i: tunnen, et mind kiusatakse

10:15

Ülemiste ööjooksu kiireimad olid Latsepov ja Bell Uuendatud

09:15

Hodgkinson pärast pingelist finaali: uskusin siiralt, et võidan

00:42

Warholm teda intervjueerinud Mägilt: kas töötad nüüd televisioonis?

14.08

Werro alistas oodatud duellis Hodgkinsoni, Warholm näitas taset Uuendatud

14.08

Nurme seitsmendast EM-ist: absurdne, ime ja kohati ebanormaalne

14.08

Hussarid: treenime iga päev koos nii palju kui võimalik

14.08

Kompusel jäi lõppvõistlusest napilt puudu: see ei ole kuskilt otsast aktsepteeritav Uuendatud

14.08

Gedly Tugi jäi EM-il teisena lõppvõistluselt välja Uuendatud

14.08

Hunt sihib ajaloolist nelikvõitu: ma tahan olla ikooniline

14.08

Maailmarekordimees Kerr jättis EM-i vahele, Ingebrigtsen kritiseerib otsust

14.08

Mülla jäi EM-il jagama seitsmendat kohta, kuldmedal rändas Šveitsi Uuendatud

14.08

Tilga ebaõnnestunud odaviskest: tahtmist oli 75, tehnikat 55 meetri jagu

13.08

Ceh võitis kettaheitekulla EM-rekordiga

13.08

Põnev jooks tõi kümnevõistluse EM-kulla Neugebauerile, Tilga viies

13.08

Sai pälvis 200 meetris 23. koha: kahjuks ei suutnud vormi ära realiseerida

sport.err.ee uudised

18:32

Öberg võtab Sjöströmilt eeskuju ja tahab tippsporti naasta

17:59

Sugar võitis ORC Euroopa meistrivõistlustel hõbeda ja kulla

17:25

Varfolomeev tuli kodupubliku ees kolmandat korda järjest maailmameistriks

16:56

Ingebrigtsenite isa lõpetab treenerikarjääri

16:22

Jacquelin valmis rattadebüüdiks: ma pole kindel, kuidas pelotonis reageerin

15:46

FIA lubab venelastel taas oma lipu all võistelda

15:41

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Karmen Bruusil kõrgushüppe finaalis?

15:21

Lusti ei saanud EM-il tulemust kirja Uuendatud

15:12

Endine Itaalia jalgpallikoondislane tegi karjääriga lõpparve

14:35

Maailmarekordi omanik jäi EM-il poolfinaalist välja: olen ise ka segaduses

13:52

Eesti U-16 noormehed jäid poolfinaalis Horvaatiale alla

13:22

Perez ja Fiorini tulid maailmarekorditega Euroopa meistriteks

13:21

Hispaania koondise MM-kangelane sõlmis lepingu PSG-ga

12:49

Ingebrigtsenite isa hoolealune kritiseerib EM-i: tunnen, et mind kiusatakse

12:18

Neuville loodab WRC uuele algusele: nüüd lõpuks asjad liiguvad

11:41

Tribuntsov pääses napilt EM-il poolfinaali, Salu ja Jefimova kindlalt edasi

11:00

Üle 200 vanasõiduki osaleb laupäeval juubelisõidul ja -rallil

10:35

Flora lõpetas Konstantin Vassiljeviga koostöö

10:15

Ülemiste ööjooksu kiireimad olid Latsepov ja Bell Uuendatud

09:50

Narva Trans lõpetas Gruusia keskkaitsjaga koostöö

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo