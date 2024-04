Ingebrigtsenite isale esitati süüdistus ühe lapse väärkohtlemises

Isa all sporditeekonda alustanud vennad Ingebrigtsenid kirjutasid aasta alguses ajalehes VG, et lõpetasid isaga 2022. aasta alguses koostöö, sest 58-aastane isa käitus nendega vägivaldselt.

"Me teame hirmu, mis tuleneb agressiivse, kontrolliva ja vägivaldse isaga kasvamisest. Kui olime väiksemad, olime suur grupp õdesid ja vendasid, kes olid selles asjas koos. Kuid nüüd on olukord väljakannatamatuks muutunud," sõnasid Jakob, Filip ja Henrik Ingebrigtsen VG loos. "Siiani tunneme ebamugavust ja hirmu, mis on meis olnud lapsepõlvest saadik."

Esmaspäeval selgus, et Norra riigiprokuraatur on esitanud Gjert Ingebrigtsenile süüdistuse ühe lapse väärkohtlemises, kuid tegemist ei ole enimtuntud vendadega, vaid veelgi noorema pereliikmega.

Treener on varasemalt meedia vahendusel oma süütust kinnitanud.