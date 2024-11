Hyundai tiimipealik: Toyota võit peegeldab tegelikku olukorda

Hyundai läks hooaja viimasele rallile Jaapanis vastu tootjate arvestuses 15-punktilise eduga ning paistis liikuvat MM-tiitli poole, kuid ralli üldliider Tänak katkestas pühapäevase võistluspäeva esimesel katsel ning see lubas Toyota taas tiitliheitlusesse.

Hyundai mehed Thierry Neuville ja Andreas Mikkelsen tegid küll seejärel tublit tempot, aga kolme sõitjaga Toyotal õnnestus 561 punktiga tootjate tiitel võita, edestades Hyundaid lõpuks kolme silmaga.

"Mul olid kahetised tunded," ütles Hyundai tiimipealik Cyril Abiteboul portaalile DirtFish. "Aga kõige tugevam tunne on see kergendus, et Thierry ja Martijn [Wydaeghe] sellise suure tähiseni jõudsid. Nad on nii kõvasti võidelnud nii mitu aastat - spordis kõige kõrgemasse tippu jõuda on midagi erilist ja seda peab tähistama."

"Pole küsimustki, et neil oli imeline hooaeg. Nad haarasid ohjadest juba pärast hooaja esimest rallit Monte Carlos ning ei loovutanud kordagi esikohta. See näitab midagi," jätkas Hyundai pealik. "Loomulikult, kui millelegi väga lähedale jõuad ja jääd sellest viimasel katsel puudu, oled veidi kuri."

"Aga see on okei. Selles on isegi natuke õiglust. Ma ütleks, et see tulemus peegeldab tegelikku olukorda. Minu arust on Toyota ikka veel spordiala tipus," lisas Abiteboul. "Ja see on meile järgmiseks aastaks heaks motivatsiooniks. Ma ei tunne end halvasti. Pigem on mul kergendus ja tänulikkus Thierry ja Martijni ees selle eest, mis nad meile terve hooaja vältel andsid."

Hooaja jooksul võitis Toyota kaheksa rallit, Hyundai võidutses viiel korral. Pjedestaalikohti kogunes Toyotal 19, Hyundai saavutas neli pjedestaalikohta vähem.