VIDEO | Tänak sattus hooaja viimasel etapil õnnetusse

Tänak ja kaardilugeja Martin Järveoja sattusid õnnetusse, kui nende Hyundai räpastel teedel paremas kurvis teelt välja libises ning siis teeservalt põrke sai. Auto kerkis õhku ning maandus tee ääres kraavis, lõpetades sellega eestlaste ralli ning hooaja.

Hyundai võistkond teatas, et Tänak ja Järveoja viga ei saanud.

Tänaku ebaõnn kindlustas 36-aastasele Thierry Neuville'ile esmakordselt MM-tiitli, sest eestlane oli ainus, kes hooaja viimasel võistluspäeval tiitliheitluses oli.

TÄNAK IS OUT : Neuville is a new world champion pic.twitter.com/b64Zk0hi6i