Sabalenka lõpetab esimest korda aasta maailma esireketina

26-aastane Sabalenka tõusis esimest korda maailma edetabelis esikohale mullu 11. septembril ja püsis siis esireketina seitse nädalat. Uuesti tõusis ta esimeseks tänavu 21. oktoobril uuenenud WTA punktisüsteemi tõttu – nimelt on mängijatel kohustus osaleda vähemalt kuuel WTA 500 kategooria turniiril ja kui nad seda nõuet ei täida, kaotavad nad oma halvima turniiri punktid. Senine esinumber Iga Swiatek ega Sabalenka seda nõuet ei täitnud, seega kaotasid nad punkte. Sabalenka halvim tulemus oli kaotus teises ringis Dubais, mistõttu jäi ta ilma kümnest punktist, Swiatekil oli kõige kehvem tulemus kaotus Miami turniiri kaheksandikfinaalis, mis tähendas, et ta kaotas 120 punkti. See omakorda tähendas, et kui 14. oktoobri edetabelis oli Swiatek 9785 punktiga esimene ja Sabalenka 9716 punktiga teine, siis nädal hiljem tõusis Sabalenka 9706 punktiga esimeseks ja Swiatek langes 9665 punktiga teiseks.

"Ärkasin hommikul üles ja peika õnnitles mind, et olen maailma esireket. Küsisin, kuidas, ma pole midagi teinud," meenutas Sabalenka ka tema jaoks ootamatut uudist, kuidas ta esikohale tõusis. "Mõtlesin, kus Iga sada punkti kaotas. Ma ei oodanud seda. Tahan aasta esireketina lõpetada, sest siis saan enesekindlalt öelda, et olen esinumber enda pärast, mitte sellepärast, et keegi kaotas sada punkti."

Sellega sai ta ka hakkama. Sabalenka on WTA aastalõputurniiril võitnud mõlemad senised kohtumised ning pärast seda kui tiitlikaitsja Swiatek kaotas enda teises matšis Coco Gauffile, sai selgeks, et Sabalenka lõpetab hooaja edetabeli esikohal.

Sabalenka triumfeeris tänavu nii Austraalia kui USA lahtistel meistrivõistlustel, lisaks slämmiturniiridele võitis ta ka kaks WTA 1000 kategooria turniiri. Ühtekokku on Sabalenka sel hooajal mänginud seitsmes finaalis.

Lisaks üksikmängule sai ka paarismängus selgeks, kes lõpetab hooaja maailma esinumbrina – neljandat korda sai sellega hakkama tšehh Katerina Siniakova. Esimest korda lõpetas ta aasta maailma esireketina 2018. aastal ja seejärel ka 2021. ja 2022. aastal. Sel hooajal on Siniakova mänginud kuues finaalis ja võitnud neist viis. Koos ameeriklanna Coco Gauffiga võidutses ta Prantsusmaa lahtistel ja teise ameeriklanna Taylor Townsendiga Wimbledonis. Aastalõputurniiril mängib Siniakova koos Townsendiga ja nad on enda mõlemad senised kohtumised võitnud.