Zheng alistas kindlalt Paolini ja pääses finaalturniiril nelja parema sekka

22-aastasest Zhengist sai oma finaalturniiri debüüdil noorim poolfinaali jõudnud mängija pärast Petra Kvitovat 2011. aastal. Seitsmenda asetusega hiinlanna lõi veidi aega enam kui tund kestnud kohtumise jooksul 12 ässa ja võitis oma esimeselt servilt 77 protsenti mängitud punktidest.

"See oli üks mu aasta parimaid mänge," rääkis Zheng võidu järel. "Väga head esimesed servid, nautisin siin mängimist väga," lisas ta.

Zhengist sai pärast Li Nad alles teine WTA finaalturniiril nelja parema sekka jõudnud hiinlanna. "See oli peaaegu 11 aastat tagasi. Olen väga uhke, et sain sellega hakkama. Ütlesin endale, et pean mängimist nautima, sest olen väga keerulises grupis," kommenteeris Zheng.