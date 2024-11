Võimsas hoos Zheng kohtub aastalõputurniiri finaalis Gauffiga

Esmakordselt WTA finaalturniiril mängiv 22-aastane Zheng servis üheksa ässa ja võitis oma esimeselt servilt 78 protsenti mängitud punktidest, hiinlanna sooritas 22 äralööki tšehhitari 13 vastu ning realiseeris oma seitsmest murdevõimalusest neli.

Sealjuures läks Zheng kahe servimurde järel teist setti 3:0 juhtima, tänavune Wimbledoni võitja murdis siis ise kaks korda, aga kaotas seisul 5:5 oma servi ka kolmandat korda ning olümpiavõitja vormistas võidu teise matšpalliga.

Maailma seitsmes reket Zheng on pärast Wimbledoni slämmiturniiri võitnud 36 mängust 31, millega on naismängijate arvestuses kindlalt esikohal. Kogu hooaja lõikes on tal 52 võitu ning temast sai Riyadhis esimene Hiina tennisist, kes on aasta jooksul võitnud üle 50 kohtumise.

Laupäevases finaalis kohtub Zheng ameeriklanna Coco Gauffiga, kes alistas aasta maailma esireketina lõpetava Arina Sabalenka 7:6 (4), 6:3. Tund aega kestnud avasetis murdis Sabalenka seisul 6:5 ja oli oma servil siis 30:15 ees, aga Gauff suutis ise vastu murda ja seejärel kiires lõppmängus nelja minimurde toel 6:1 ette minna. Teises setis ei õnnestunud Sabalenkal kordagi oma servi hoida.