Itaallane lülitas Viinis esimese asetusega Zverevi konkurentsist

Turniiriks esimese asetuse saanud Zverev näitas avasetis klassi, kui alustas matši kindla 6:2 setivõiduga. Musetti toibus teises setis ning võitis seti esimesed kolm geimi. Zverevil õnnestus seejärel 4:4 viigistada ning setivõitja selgus lõppmängus, kus Musetti lõpuks 7:5 peale jäi.

Otsustavas setis tormas itaallane taaskord 3:0 juhtima, kuid enam ta Zverevil viigistada ei lubanud, realiseerides pärast kaht tundi ja 39 minutit 2:6, 7:6 (5), 6:4 võidu.

"See ei alanud planeeritult, ma ei leidnud oma eeskäega kuidagi tasakaalu ja tagakäsi ei toiminud ka hästi," ütles Musetti. "Aga püsisin mängus, isegi kui ta teises setis tagasi tuli, suutsin 5:5 peal nii mitu murdepalli tõrjuda. See võit tähendab mulle väga palju."

Sel suvel Pariisi olümpiamängudel üksikmängus pronksmedali võitnud Musetti jaoks oli see kolmas võit esikolmikusse kuuluva mängija üle, eelmine aasta alistas itaallane Monacos maailma esireketi Novak Djokovici.

"See on minu karjääri jaoks suur võit, [Zverevile] meeldib siin väga mängida. Aga tundsin juba pärast avaringi ennast heas vormis, täna paistis see kõigi jaoks välja," lisas itaallane.

Musetti kohtub poolfinaalis briti Jack Draperiga (ATP 18.), kes alistas oma veerandfinaali kohtumises tšehhi Tomaš Machaci (ATP 27.) kolmes setis.