Tormis Laine hooaja avaetapi eel: saan täita oma lapsepõlve unistuse

Mullu hea hooajaga hakkama saanud 24-aastane mäesuusataja osaleb esimest korda MK-sarja avaetapil, kui hooaeg algab nädalavahetusel Söldenis. "Kindlasti ootan võistlust suure põnevusega. Sölden on kõigi mäesuusatajate jaoks eriline etapp," ütles Laine.

"Minu jaoks omab aga Sölden veelgi sügavamat isikliku tähendust. Mäletan elavalt seda kui ma olin 11-aastane ja käisime just Söldenis esimest korda mäesuusatamise MK-etappi vaatamas. Olen sellest ajast saadik unistanud päevast, mil saan ka ise stardis olla ja nüüd on see lõpuks kätte jõudnud. Võib öelda, et saan täita oma lapsepõlve unistuse," lisas ta.

Laine rääkis, et tänavune hooaeg tuleb põnev, kuid tema soovitus on suusareise planeerides kiigata MK-sarja kalendrisse. "Kohapealse elamusena on väga meeldejäävad Šveitsis jaanuari keskpaigas toimuvad Adelbodeni ja Wengeni etapid, kus nii silmailu kui ka melu on väga vinged. Kindlasti ka kaks etappi Austrias – Kitzbühel ja Schaldming, mis toimuvad jaanuari teises pooles," soovitas Laine.

"Kõige lähem võistlus, mida saab tulla vaatama on 17.novembril toimuv Levi slaalomi MK-etapp," lisas ta.

Suurslaalomis maailmaedetabelis 40. kohta hoidev Tormis Laine on Söldenis stardis pühapäeval