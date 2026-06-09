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Kevin Saar vähendas enne kodust MM-etappi sarja liidriga vahet

Motosport
Kevin Saar
Kevin Saar Autor/allikas: Vandraq Ilsa Photography
Motosport

Juba sellel nädalavahetusel jõuab tänavu esimest korda toimuv quadracerite maailmameistrivõistluste sari Eestisse. 13.-14. juunil sõidetakse Karksi-Nuia motokeskuses sarja kuues etapp ja see toimub koos külgvankrite motokrossi MM-sarja etapiga. Enne Eesti etappi toimus MM-etapp Poolas Gdanskis, kus Kevin Saar oli kolmas, teised MM-sarjas debüüdi teinud eestlased näitasid head kiirust.

Gdanski etapil oli stardis kokku viis Eesti sõitjat. Kvalifikatsioonis oli Saar neljas ja Karl Robin Rillo kuues. Rasmus Sõna oli 12., Karl Koho 28. ja Endriko Ennok katkestas. Koho ja Ennok läksid veel lisakvalifikatsioonisõitu, kust kuus kiiremat said edasi põhisõitudesse. Ennok oli viies ja Koho seitsmes ehk esimesena joone all. See tähendas, et kui keegi 30 sõitjast starti ei tule, on Koho esimene, kes saab starti.

Poola etapil oli stardis ka USA sõitja Zack Decker, kes oli parim kvalifikatsioonis ja võitis ka esimese sõidu stardi. Saar sõitis ennast viiendalt kohalt kolmandaks. Sõidu võitis Decker sarja liidri Patrick Turrini ees ja Saare seisukohast oli see oluline, sest liider ei saanud palju rohkem punkte.

Rillo alustas oma hooaja esimest etappi peale vigastust hästi, kihutades kuuendal kohal, kuid kahjuks katkestas ja tulemust kirja ei saanud. Rasmus Sõna sai debüüdil MM-sarja punktid kätte, kui lõpetas 14. kohal. Ennok oli 24.

Teises sõidus ei teinud Saar kahjuks head starti, kuid tegi väga tugeva sõidu. Ta tõusis esikümne piiripealt kolmandale kohale, tema ette jäid Decker ja Manfred Zienecker. Sarja liider Turrini katkestas tehnilistel põhjustel ja see tähendas, et Saar vähendas MM-sarja liidriga vahet. Rasmus Sõna jätkas hea hooga ja tulemuseks 12. koht. Karl Koho sai teise sõitu peale ja oli 17. ning Endriko Ennok 21. Karl Robin Rillo teise sõitu ei startinud.

"MM-debüüdi algus oli hea, kui ajad vabatrennis ja eelkvalifikatsioonis olid tipu lähedal. Kvalifikatsioonisõidust alates hakkas nädalavahetus allamäge veerema. Uued gripid, mis said nädalavahetuseks pandud, polnud päris õiged ja hakkasid kätt lõhkuma," kommenteeris Rillo. "Sõidu lõpetasin küll tugevas konkurentsis kuuendana, kuid kahju oli juba tehtud. Esimest võistlussõitu alustades tundsin, kuidas iga ringiga läheb käsi aina halvemaks ning ühel hetkel võtsin vastu otsuse tulla maha ning keskenduda selleks, et Karksi-Nuia MM-etapil anda sada protsenti. Seetõttu jäi nädalavahetus poolikuks ning annan endast kõik, et see nädalavahetus kodupubliku ees end tagasi teenida. Kiirus on kindlasti olemas ja tuleb vaid hoida külma närvi ning nautida sõitu!"

Etapi kokkuvõttes oli Saar kolmas, etapi võitis USA sõitja Zack Decker, keda näeb loodetavasti ka Eestis stardis. Teine oli etapi kokkuvõttes Manfred Zienecker. Rasmus Sõna oli etapi kokkuvõttes 12., Karl Koho 23. ja Endriko Ennok 27.

MM-sarja kokkuvõttes on sarja liider Turrini kogunud 251 punkti, Saar vähendas vahet ja see on enne kodust etappi 29 punkti. Saare edu kolmandal kohal oleva Harry Walkeri ees on 25 punkti.

"Poola etapp läks edukalt ja hea meel on taas pjedestaalil olla. Esimeses sõidus sain üsna hea stardi ja pärast tihedaid võitlusi lõpetasin sõidu kolmandal kohal. Teine start kahjuks ebaõnnestus täielikult ja olin esimesel ringil alles 15. Enesetunne aga oli hea ja ringiajad samuti," hindas Saar. "Sõidu lõpuks õnnestus kolmandaks välja jõuda, mis andis ka etapi kokkuvõttes kolmanda koha. Nüüd aga on ees ootamas kauaoodatud koduetapp Karksi-Nuias! Seni on kõik rajad olnud kõvema pinnasega ja ootan põnevusega, et liivasematel radadel sõita."

Maailmameistrivõistluste järgmine etapp sõidetakse 13.-14. juunil Eestis. Mulgimaa võõrustab kahte MM-sarja, sest koos quadide MM-sarjaga toimuvad ka külgkorvide motokrossi maailmameistrivõistlused ja mõlemas sarjas on kodus stardis mitmeid Eesti sõitjaid.

Toimetaja: Maarja Värv

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