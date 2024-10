Shiffrin tänavu kiirlaskumises starti ei tule

Sportlase esindaja Megan Harrod sõnas uudisteagentuurile Reuters, et kiirlaskumise treeningrutiin on sportlase jaoks liiga nõudlik ning Shiffrin keskendub slaalomile, suurslaalomile ja ülisuurslaalomile.

"Aeg, mis kulub kiirlaskumise treenimiseks, on liiga suur, et distsipliini õigustada," ütles Harrod.

Tänavu jaanuaris kukkus ameeriklanna Cortina d'Ampezzo kiirlaskumisnõlval ja pidi põlvevigastuse tõttu mitu nädalat võistlustest eemal olema.

29-aastane Shiffrin on kõigi aegade edukaimana kogunud 97 MK-etapivõitu, kuid neist vaid neli on sündinud kiirlaskumises. Olümpiamängudel ja maailmameistrivõistluste on ta kiirlaskumises vaid korra osalenud - 2022. aasta Pekingi olümpia lõppes 18. kohaga.

Tänavune MK-sari algab 26. oktoobril Söldenis toimuva suurslaalomiga.