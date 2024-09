Ameeriklaste omavaheline lahing viis kodusel slämmiturniiril finaali Fritzi

Teise ja kolmanda seti võitnud Tiafoe nautis publiku, kelle sekka kuulusid näiteks Andy Roddick, Travis Scott, Tyrese Maxey ja John Wall, toetust, ent eksis seni murdevõimaluseta möödunud neljanda seti kümnendas geimis ja sellega läks mäng otsustavasse setti. Seal Fritz enam vastasele võimalusi ei andnud, murdis kolm korda ja loovutas viimases kolmes geimis Tiafole vaid ühe punkti.

Kogu kohtumine kestis ligi kolm ja pool tundi, Fritz servis 16 ässa ja tegi kolm topeltviga; oma esimeselt servilt võitis ta 75 protsenti ja teiselt 65 protsenti mängitud punktidest (Tiafoe 80, 45). Karjääri esimesse slämmiturniiri finaali jõudnud Fritz sooritas 42 äralööki ja tegi 35 lihtviga, Tiafoe samad näitajad olid 38 ja 50.

"See on põhjus, miks ma tennist mängin, miks nii palju vaeva näen. Olen USA lahtiste finaalis," ütles pisarais Fritz võidu järel. "See on unistuse täitumine ja annan endast finaalis absoluutselt kõik."

Viimati kohtusid USA mehed slämmiturniiri poolfinaalis omavahel aastal 2003, kui samuti US Openil läksid vastamisi Andre Agassi ja Robby Ginepri. USA mees mängis viimati slämmiturniiril finaalis 2009. aastal, viimane slämmivõit jääb juba aastasse 2003, kui New Yorgis triumfeeris Andy Roddick.

Fritzil tuleb finaalis vastamisi minna maailma esireketi Jannik Sinneriga. Esmakordselt nii kaugele jõudnud 22-aastane britt Jack Draper avaldas esireketile esimeses ja teises setis korralikku vastupanu, aga pidi kolmetunnise mängu järel vastu võtma 5:7, 6:7 (3), 2:6 kaotuse. Sealjuures kestis teine sett poolteist tundi ja Sinner tegi selle käigus kukkudes ka oma randmele viga.

"Füsioterapeut tegeles vigastusega kohe ja mängides läks valu üle. Vaatame, kuidas see on järgmisel päeval, kui keha on maha jahtunud. Loodetavasti ei ole see midagi tõsist, ma ei mõtle sellele eriti, sest kui juhtunud oleks midagi halba, tunned seda kohe," sõnas Sinner.

Itaallane sooritas 43 äralööki ja realiseeris oma 11 murdevõimalusest neli, Draper kasutas neljast murdepallist ära ühe ja tegi 14 lihtviga rohkem kui sooritas äralööke (29). Kõigist mängitud punktidest võitis Sinner 57 protsenti. "Tunneme Jackiga üksteist hästi, oleme väljakutelt eemal sõbrad. See oli väga füüsiline mäng ja üritasin lihtsalt vaimselt mängus püsida. Mul on lihtsalt hea meel finaalis olla. Ükskõik, kellega mängin, see tuleb karm katsumus," sõnas õhtu esimese poolfinaali võitnud Sinner.