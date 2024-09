Sinner sai Medvedevist jagu, Draper esimest korda poolfinaalis

Sinner alistas veerandfinaalis veidi üle kahe ja poole tunni kestnud matšis 6:2, 1:6, 6:1, 6:4 neutraalse lipu all mängiva Daniil Medvedevi (ATP 5.).

Tänavu Austraalia lahtistel karjääri esimese suure slämmi turniiri võitnud Sinner on sel hooajal olnud slämmiturniiridel edukaim meesmängija, olles teeninud 21 matšivõitu. Ühtlasi on ta nüüd karjääri jooksul kõikidel slämmidel jõudnud vähemalt poolfinaali, ta on esimene 1990. või 2000. aastatel sündinud meesmängija, kes on sellega hakkama saanud.

"Mängisime sel aastal Austraalias ja ka Londonis, teadsime, et tuleb väga füüsiline mäng. Esimesed kaks setti olid imelikud, sest läks nii, et kes esimesena murdis, sai hoo sisse," arutles Sinner.

Sinner kaotas Medvedevile kuus esimest omavahelist matši, nüüdseks on seis 7:6 Medvedevi kasuks.

Sinner on USA-s neljast konkurentsi jäänud mängijast ainus, kes on suure slämmi turniiri võitnud. Poolfinaalis läheb ta vastamisi esimest korda slämmiturniiril nii kaugele jõudnud briti Jack Draperiga (ATP 25.), kes pole sel turniiril veel settigi kaotanud. Veerandfinaalis oli Draper kindlalt 6:3, 7:5, 6:2 üle austraallasest Alex De Minaurist (ATP 10.).

Draper ja Sinner on vaid korra varem omavahel mänginud, seejuures vasakukäelise Draperi esimene ATP tasemel võit tuligi Sinneri üle – 2021. aastal Londonis alistas toona edetabelis 309. kohal olnud Draper toonase maailma 23. reketi Sinneri 7:6 (6), 7:6 (2).

Praegu on Sinneril käsil üheksamänguline võiduseeria, üldse on ta sel hooajal võitnud 53 ja kaotanud vaid viis matši.

Meeste poolfinaalidega alustatakse Eesti aja järgi reede hilisõhtul. Esimeses poolfinaalis on vastamisi ameeriklased Taylor Fritz (ATP 12.) ja Frances Tiafoe (ATP 20.).