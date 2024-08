Tiitlikaitsja Djokovic pudenes USA lahtistel konkurentsist

Kui ööl vastu reedet pidi teises ringis reketid pakkima tunamullune võitja Carlos Alcaraz (ATP 3.), siis laupäeva varajastel hommikutundidel lõppes teekond tiitlikaitsja Djokovici jaoks.

24-kordne slämmivõitja jäi kolm tundi ja 19 minutit väldanud kohtumises alla 28. asetatud austraallasele Alexei Popyrinile (ATP 28.) 4:6, 4:6, 6:2, 4:6. Djokovic lõpetab seega esimest korda pärast 2017. aastat hooaja ilma suure slämmi turniiri tiitlita.

"Kolmas kord tõi õnne. Meil olid Austraalia lahtistel ja Wimbledonis korralikud lahingud. Mul olid nendes matšides omad võimalused, kuid ma ei kasutanud neid ära. Tänane mäng oli natukene teistsugune. Suutsin oma võimalused realiseerida ja mängisin väga head tennist," rääkis Popyrin kohtumise järel.

ALEXEI POPYRIN COMPLETES THE UPSET OVER NOVAK DJOKOVIC



This is the first major since the 2004 French Open without Djokovic, Nadal or Federer in the Round of 16 pic.twitter.com/F1jODwxX4L