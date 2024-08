Tunamullune võitja Alcaraz sai US Openil tõelise üllatuskaotuse

Tänavu nii Prantsusmaa lahtised kui Wimbledoni võitnud hispaanlane ei saanud pool tundi kestnud avasetis kirja ühtegi äralööki ja tegi matši jooksul kokku 27 lihtviga. Karjääri tähtsaima võidu saanud 28-aastane hollandlane näitas sealjuures agressiivset mängu ja võitis võrgus 80 protsenti punktidest (28/35).

"Ausalt öeldes olen sõnatu. See oli hiilgav õhtu, minu esimene kord õhtul Arthur Ashe'i väljakul mängida. Publik oli suurepärane," sõnas oma esimeselt servilt 78 protsenti mängitud punktidest võitnud van de Zandschulp. "Mängisin head tennist ja kohe esimesest punktist tundsin, et mul on täna võimalus. Võitsin võrgus uskumatu hulga punkte - mu treener tahtis, et oleksin agressiivsem ja sain sellega täna väga hästi hakkama," lisas ta.

Kolm aastat tagasi jõudis hollandlane USA lahtistel kvalifikatsioonist põhiturniirile nii, et oli enne turniiri algust ATP karussellis võitnud vaid viis kohtumist. Toona alistas van de Zandschulp New Yorgis kaheksanda asetusega Casper Ruudi, Facundo Bagnisi ja 11. asetusega Diego Schwartzmani ning jõudis üllatusmehena veerandfinaali, kus kaotas hilisemale võitjale Daniil Medvedevile. Tänavuse turniiri kolmandas ringis kohtub hollandlane 25. asetusega briti Jack Draperiga.

"Võitlesin iseenda vastu," kommenteeris neljakordne slämmivõitja Alcaraz kaotust. "Kui kaotasin teatud pallivahetused, häiris see mind liigselt. Minu peas oli karussell. Kui tahan suurtele asjadele mõelda, ei saa see nii olla. Pean seda parandama, sellest õppima. Ta mängis väga hästi, väga head tennist. Ta ei teinud eksimusi, mida ma võib-olla lootsin ja see ajas mind segadusse. Ma ei suutnud enda taset tõsta," tõdes tänavu 39 mängu võitnud ja üheksa kaotanud hispaanlane.

Viiendana paigutatud Medvedev sai kahe tunniga 6:3, 6:2, 7:6 (5) jagu ungarlasest Fabian Marozsanist (ATP 51.), Tommy Paul (ATP 14.) juhtis austraallase Max Purcelli (ATP 97.) vastu 7:5, 6:0, 1:0 ja sai siis loobumisvõidu. Üllatuse vormistas ka maailma edetabelis 143. kohal olev Kanada tennisist Gabriel Diallo, kes sai 7:5, 6:7 (3), 6:4, 6:4 jagu prantslasest Arhtur Filsist (ATP 24.).