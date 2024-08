USA lahtiste ajaloo pikimas matšis võidutses britt, Sinner ja Alcaraz edasi

34-aastane Evans (ATP 184.) ning 28-aastane Hatšanov (ATP 22.) pidasid USA lahtiste avaringis maha tõelise lahingu, mille esimesed kolm setti lõppesid kõik lõppmänguga. Esimeses setis õnnestus Hatšanovil 7:6 (6) võita, kuid Evans viigistast 7:6 (2) võiduga seisu ning võitis kolmanda seti 7:6 (4).

Hatšanov võitis seejärel neljanda seti 6:4 ning viis kohtumise otsustavasse setti, kus Evans lõpuks ise 6:4 peale jäi ning kokku viis tundi ja 35 minutit väldanud kohtumises raske võidu teenis. Kõik setid kestsid üle tunni, pikim oli kolmas, mis kestis tunni ja 13 minutit.

Tegemist on USA lahtiste slämmiturniiri ajaloo kõige pikema matšiga, rekord kuulus eelnevalt Stefan Edbergile ja Michael Changile, kes heitlesid 1992. aastal poolfinaalis viis tundi ja 26 minutit ehk üheksa minutit tänavusest maratonmatšist vähem.

"See oli tõeliselt pikk matš, pikk-pikk lahing. Ütleksin, et mängisin suurema osa matšist hästi. Füüsiliselt oli muidugi raske, aga tal oli ka," sõnas Evans, kes on sel hooajal olnud kehvas vormis ning teeninud vaid viis võitu "Ma olen enda üle väga uhke. See on kõige tugevam tunne, mis praegu on. Mul on sel aastal väga palju avaringe olnud. On hea tunne üks matš võita."

Evans kogus 14 ässa, Hatšanovi arvele kogunes 13 tükki. Britt tegi 12 topeltviga, neutraalse lipu all mängiv venelane patustas seitsmega. Hatšanov tegi lausa 79 äralööki, aga samas ka 73 lihtviga. Evans tegi 53 äralööki ja 43 lihtviga.

5 HOURS AND 35 MINUTES!!!



Take a bow, Dan Evans and Karen Khachanov pic.twitter.com/noiPnkVDGU — US Open Tennis (@usopen) August 27, 2024

Äsja dopinguskandaali sattunud, kuid siiski karistusest pääsenud maailma esireket Jannik Sinner alustas oma turniiri võidukalt, kui alistas kodupubliku ees mänginud Mackenzie McDonaldi neljas setis. Võidu teenis ka maailma neljas reket Carlos Alcaraz, kes vajas samuti edasipääsuks nelja setti.

Maailma 11. reket Stefanos Tsitsipas langes konkurentsist, kui pidi austraallase Thanasi Kokkinakise (ATP 86.) 7:6 (5), 4:6, 6:3, 7:5 paremust tunnistama.

Esmaspäeval alanud USA lahtised kestavad järgmise pühapäevani.