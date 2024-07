Läti teed Tänakut ei üllata: Baltikumis on käekiri väga sarnane

Lätist saab neljapäeva õhtul 38. riik, mis on autoralli MM-sarja etappi korraldanud. Testikatsel näitas kiireimat minekut Ott Tänak (Hyundai), kes ütles ERR-ile, et kuivõrd uhiuue ralli informatsioon on piiratud, ei saagi selleks väga palju valmistuda.

Kuigi Liepaja teedel on rallit sõidetud aastast 2013 ning lõunanaabrite meistrisarjas on kaasa löönud mitmed tänased tähed, võõrustab Läti sel nädalavahetusel MM-etappi esimest korda.

"Uue ralli puhul isegi ei ole väga palju vaja valmistuda, sest ei tea, mis tuleb. Informatsioon on alati väga piiratud, üksikud videod siit ja sealt ja mingid kiiruskatsed olid sõidetud varasematel aastatel, teistes sarjades," ütles Ott Tänak. "Sealt nägi mingeid lõike, aga eks suuresti on kõik uus ja huvitav, kui raja kirjutamine peale hakkab."

Eestlase sõnul on lätlaste teed meie omadega sarnased. "Baltikumis on käekiri väga sarnane," ütles Tänak, kes näitas neljapäeva hommikupoolikul peetud testikatsel parimat minekut. "Pigem suhtelised niisked ja stabiilsed olud. Eks ralli saab olema päris erinev."

MM-etappidel on tavaliseks saanud süsteem, kus kiiruskatseid läbitakse päevas kaks korda - kord hommikusel sessioonil ning kord õhtul. Lätis tehakse asju veidi teistmoodi ning 20 katse seas on 15 erinevat võistlustrassi.

"Raja puhastamist on rohkem, eks näis, kuidas see lõpuks välja kukub. Aga üldiselt - kuna teise ringi katseid on vähem, siis see tähendab, et esimese ringi katseid on rohkem, erinevaid kiiruskatseid on rohkem. Tegelikult ralli kui sellise muudab keerulisemaks," ütles Tänak.

Läti MM-ralli esimene kiiruskatse algab neljapäeval kell 20.05, ERR-i spordiportaal vahendab ajaloolise ralli käiku otseblogis.