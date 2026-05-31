Tänak: never say never, aga rallit praegu plaanis ei ole

2019. aasta autoralli maailmameister Ott Tänak rääkis saates "Hommik Anuga", et on oma praeguse elukorraldusega rahul, aga ei välistanud, et sobiva võimaluse puhul võib ta taas ralliauto rooli istuda. Esmaspäeval teeb ta stardi hoopis heategevuslikul Pardirallil.

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu ellu kutsutut Pardiralli toimub tänavu juba 13. korda ning ürituse eesmärgiks on teadvustada vähihaigete laste ja nende perede olukorda ning kutsuda ettevõtteid ja eraisikuid üles andma oma panust nende abistamiseks.

Ralliässale on see teema väga isiklik. "Oleme selle perega läbi elanud. Koos on alati lihtsam selliseid asju teha. Haigused on väga keerulised ja tegelikult on kogu põhjus sellele üritusele on kurnav ja raske väga paljudele inimestele. Ma arvan, et see on väga äge põhjus siiski, et midagi seesugust on loodud," ütles Tänak. "Vähihaigete Laste Vanemate Liit on toiminud juba pikka aega ja aidanud väga paljusid inimesi. Kui on aastas mõningad korrad sellised, kus mingi positiivne põhjus toob inimesed kokku..."

"On väga palju rõõmsaid lapsi, kes väga naudivad seda sündmust. Nende jaoks on see üks aasta ägedamaid hetki."

Vähemalt käimasolevaks hooajaks tippspordist pausi võtnud saarlase võistlushimu kuhugi kadunud ei ole: "Kui võistlus on, siis ikka võidu peale, pardid omavahel ikka võistlevad. See on positiivse eesmärgi nimel, tuleb positiivne ja tore päev."

Alates 2009. aastast rallimaailma kõrgeimas kategoorias võistelnud Tänak jõudis 2019. aastal karjääri suurima eesmärgini, kui ta koos kaardilugeja Martin Järveojaga maailmameistriks tuli. Järgmise kuue hooaja jooksul jõudis ta vägevate tulemusteni ning saavutas 2022. aastal MM-sarjas teise koha ja kaks aastat hiljem kolmanda koha, aga pärast mullust hooaega teatas ta, et tõmbab rallikarjäärile mõneks ajaks pidurit.

Kuidas ta koduse eluga toime on tulnud? "Huvitav on olnud. Oli raske ette kujutada, mis saama hakkab ja mis keha ütleb, pingelist ja stressirohket elu on olnud väga pikalt ja kuidagi olen harjunud sellega. Kõik see pea peale keerata, see on olnud mingitel hetkedel väljakutse. Oled harjunud elama adrenaliinirohket elu, seda on kindlasti nüüd vähem," vastas saarlane. "Iga hommik kodus oma voodis ärgata, tekib mingi rutiin. Hommikusööki süüa lastega."

Lapsed ja naine teevad päeval oma toimetusi, aga mis ta siis teeb? "Mul on ka omad toimetused!" naeris Tänak. "Ma ei tea, kui palju ma lõpuks kodus saan olla, aga eks ikka toimetame. Suures pildis üritan end vormis hoida, ei plaani veel vanaks saada."

Tegelikult pole ta ikkagi päris koduseks jäänud, Tänak aitab Toyota võistkonnal valmistada ette järgmise hooaja autot. "Hetkel on tasakaal minu üleminekul tavaellu ja tippspordi vahel, see on päris hea võimalus seda teha. Saan omajagu kodus elada ja samas päris palju autoga sõita. Kilomeetreid tuleb võib-olla kohati rohkem kui võistlustel, sõitmist on palju, aga ajaraamistik on mõistlikum. Saab asjalike inimestega asjalikke asju teha," sõnas ta.

Ehk siis järgmine aasta saab ta ise selle autoga ka MM-sarjas võistelda? "Never say never (iial ära ütle iial - toim), aga kui aus olla, siis täna mingit plaani ei ole," vastas Tänak. "Eks elu näitab, mis järelejäänud aasta toob."

"Eks seal oli mitu põhjust, miks sarjast ära tulime. Esiteks, olin selle asja sees väga pikalt olnud. Teiseks, ma ei näinud selleks aastaks liiga suurt võimalust seda sarja võita ja tippkonkurentsis olla. Olen piisavalt sportlik inimene, et ei suuda teise koha peale sõitma minna. Et oma närve säästa, ei olnud reaalne osaleda. Toyotal on väga tugev sõitjate nimekiri, sõitjaid on palju. Puudu sealt ei ole," jätkas Tänak.

"Kui elu tulevikus võimaluse annab, siis oleme valmis omale võimalust andma. Aga samas pean ütlema, et olen väga rahul oma praeguse elustiiliga."

"Motivatsiooniga on nii, et kui ühe korra on elu unistus täidetud, siis sinnamaani on hammas verel iga päev. Kui sporti lähed tegema, siis niisama ei minda tegema, minnakse ikkagi maksimumi tegema. Aga see eeldab, et kõik sinu ümber on maksimum," lisas ta.

Lisaks on ta abistanud endist tiimikaaslast, Toyota sõitjat Takamoto Katsutat, kellele eestlane on mentori eest. "Ta praegu on [Jaapani rallil], ma ütlesin talle, et öösel kell kaks ma ei plaani telefoni vastu võtta. Ta helistab, küsib ja arutab. Eks ta pigem ise räägib, mina kuulan. Lõpuks ta ise küsib, ise vastab. Psühholoogi töö liiga raske ei ole," rääkis Tänak.

Lisaks eestlasele ka Soome ralliässa Kalle Rovanperä õpetussõnu kasutav jaapanlane teenis sel hooajal oma karjääri esimese rallivõidu ning lisas sellele veel ühe. MM-sarja üldarvestuses on Katsuta teisel kohal!

"Loomulikult hoian ennast kursis, kõiki kiiruskatseid ei jõua vaadata. Tahaks öelda, et rallifännidel on väga karm elu, kui nad on kõiki rallisid katse-katselt kogu aeg vaadanud. Kolm päeva läinud nagu niuhti, midagi asjalikku teha ei saa. Päris keeruline on rallit jälgida. Tahaks vahel nädalavahetusel muru niita või asjalikku teha, aga üks katse lõppeb ja teine algab, muhvigi teha ei saa," rääkis Tänak. "Keeruline, aga üritan jupiti silma peal hoida ja mul poeg jälgib ka rallit, hoiab mind kursis."

Mida ralli annab, mida mujalt ei leia? "Ei tea. Bensiinivingu sisse hingad, siis tekivad sõltuvusnähud - raske öelda," vastas ta.

"Enese tõestamise vajadus, piiride nihutamine, ääre peal elamine. See nõuab perfektsust, kogu seda paketti kokku panna. Lapsena ja noorena sa ei tunne neid riske ja ei näe suurt pilti, kõik tuleb aja jooksul. Mootorispordis polegi nii oluline, kas alustad 8-aastaselt või 15-aastaselt, mingi aeg pead täiskasvanuks saama. Ralli on suuresti peaga ala. Kui vormelit vaatad, siis seal on tegijad noored. Rallis on Sebastian 40+ ja ikka on tipus, kogemus teeb suure vahe. See on ka see, miks mind seal testiprogrammis ära kasutatakse. Teistmoodi spordiala."

Ikkagi, millal siis Tänakut uuesti stardis näeb? "Never say never, aga praegu plaanis ei ole," vastas ta teise küsimise peale.