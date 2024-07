Carlos Alcaraz triumfeeris Wimbledonis teist aastat järjest

Kui mullune finaal Alcarazi ja Djokovici vahel kestis pea viis tundi, siis tänavu kulus hispaanlasel võidu teenimiseks poole vähem ehk kaks ja pool tundi.

Alcaraz kontrollis kahte esimest setti algusest peale. Hispaanlane alustas avasetti servimurdega ning läks teise murdega 4:1 juhtima. Teine sett algas sarnaselt esimesega – Alcaraz murdis kohe serblase pallingu. Teine murre tuli seisul 4:2, misjärel vormistas hispaanlane taas 6:2 setivõidu.

Kolmandas setis hoidsid mõlemad kuni seisuni 4:4 oma servigeimi. Üheksandas geimis õnnestus hispaanlasel Djokovici palling murda, ent serblane vastas järgmises geimis kohe omapoolse murdega. Kiires lõppmängus asus Alcaraz 3:1 juhtima, seejärel Djokovic viigistas 3:3-le, kuid tiitlikaitsja säilitas külma närvi ja võitis lõpuks 7:4.

Astounding Alcaraz



The Spaniard defends his #Wimbledon title with a stunning straight sets victory over Novak Djokovic, 6-2, 6-2, 7-6(4) pic.twitter.com/bEbT9HwMZh