Selgusid tennise Eesti meistrivõistluste finalistid

Malõginal ei olnud poolfinaalis suuri raskusi asetamata Valeria Gorlatši alistamisega 6:1, 6:0. "Alguses pisut närveerisin, aga sain üsna kiiresti oma mängu kätte ja mängisin ründelöökidel täpselt," ütles Malõgina.

"Serviga jäin samuti rahule. Ma ei usu, et mängisin eelmisel aastal halvemini, kuigi kaotasin poolfinaalis. Raske on võrrelda, kas vorm on praegu parem või mitte. Lihtsalt eelmisel aastal ei tulnud välja."

Teises poolfinaalis oli Nuudi parem seitsmenda paigutusega Anna Maria Tottrupist 6:2, 6:3. Nuudile kaotas Malõgina viimase omavahelise kohtumise mullu suvel Pärnu turniiril. Ta loodab, et tuleb huvitav finaal.

"Maileen mängib praegu hästi, aga ka mina olen vormis," sõnas Malõgina. "Usun, et pealtvaatajatel saab olema põnev ja nauditav finaali vaadata."

Sarnaselt naiste turniiril mängivad ka meeste seas finaalis kaks kõrgemalt paigutatud tennisisti. Esimese asetusega Kristjan Tamm alistas viienda paigutusega Robin Partsi 6:7 (5:7), 6:4, 6:0, 6:2.

"Robin alustas tugevalt, vollesid mängis väga hästi. Tõrjusin päris hästi jalgadesse, aga ta mängis poolpõrkelt kõik väga hästi tagasi," iseloomustas kohtumise algust Tamm.

"Selles, et ma tie-break'i eduseisust kaotasin, olen muidugi ise süüdi, Kuid kokkuvõttes mängisin oma taseme välja – mida mäng edasi läks, seda rohkem sain mängu sisse."

Teise asetusega Markus Mölder oli teises poolfinaalis parem kolmanda paigutusega Siim Troostist 6:4, 6:4, 6:2. "Mängisin täna soliidselt, kuigi midagi erilist ma võitmiseks ei teinud. Oma taseme mängisin välja," ütles Mölder.

"Kui ma servi ei loovutanud, võib sellega muidugi rahule jääda, aga küllap mängisin ka tagajoonelt agressiivsemalt ja palju vigu ei teinud."

Mölder lisas, et otsustas teadlikult mitte osaleda meistrivõistlustel paarismängus ja keskenduda ainult üksikmängule.

Reedel algab finaalide päev Tallinna Kalevi tenniseklubis kell 12.00.