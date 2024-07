Djokovic nägi noore britiga kolm tundi vaeva, Hurkacz audis

Kogenud serblane suutis nii esimeses kui teises setis endast 15 aastat noorema wildcard'i vastu korra murda ning sai sellega hakkama ka kolmanda seti viiendas geimis, aga kaotas siis ise kaks korda oma servi ning sellega ga seti. Tasavägises neljandas setis murdis taas Djokovic ja võitis mängu kolme tunniga 6:3, 4:6, 5:7, 7:5.

"Tahan Jacob Fearnley'd suurepärase matši eest õnnitleda," alustas Djokovic mängujärgset intervjuud. "Nägin teda esmakordselt mängimas alles kaks päeva tagasi. Suurem osa Briti mängijaid kasvab muruväljakutel, kiiretel pinnastel üles, nad teavad, kuidas siin mängida. Oli väga tuuline päev, keerulised tingimused ja ta servis neis väga hästi. Mul oli neljandas setis õnne, et ma ei kaotanud oma servi. Mul on hea meel, et see mäng ei läinud viiendasse setti," lisas serblane.

Teise asetusega Djokovic kohtub kolmandas ringis Austraalia tennisisti Alexei Popyriniga, kes oli viies setis üle 30. asetatud argentiinlasest Tomas Martin Etcheverryst.

Neljapäeval langes Wimbledonis vigastuse tõttu konkurentsist maailma seitsmes reket Hubert Hurkacz, kes oli 20-aastase Arthur Fils'i (ATP 34.) vastu kaotusseisus 6:7 (2), 4:6, 6:2, 6:6 (8), ent tõmbas tõenäoliselt ära reielihase ning ei suutnud pärast meditsiinilist pausi matši jätkata.

Kümnenda asetusega Grigor Dimitrov kaotas hiinlase Juncheng Shangi (ATP 91.) vastu kaks esimest setti üllatuslikult 5:7, 6:7 (4), ent võitis ülejäänud kolm 6:4, 6:2, 6:4 ja jõudis kolmandasse ringi, kus tema vastaseks on Stanislas Wawrinka 7:6 (5), 6:4, 7:6 (3) alistanud Gael Monfils.