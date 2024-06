Tänak pühapäevasest võidust: üritasime efektiivsed ja kiired olla

Tänak pidi juba reede hommikul katkestama, sest ta sõitis teisel kiiruskatsel otsa teele jooksnud hirvele. Laupäeval naasis eestlane super-rally süsteemis ja tegi kaasa pooliku päeva, aga näitas pühapäeval suurepärast tempot ning teenis pühapäevases arvestuses esikoha ja punktikatselt veel neli lisapunkti.

Tänak pühapäevases pingutuses kuigi palju riski ei näinud. "Üritasime efektiivsed ja kiired olla selle positsiooni pealt. Ma ei tea, kas risk midagi teeb, lõpuks on kiirus oluline," ütles eestlane.

Otsus laupäevane võistluspäev pooleli jätta tõi eestlasele ja Hyundaile omajagu kriitikat, sealhulgas väljendas pahameelt ka Tänaku tiimikaaslane Thierry Neuville. "Eesmärk ei olnud üldse [puhata]," ütles Tänak. "Kuna ei olnud mingit sportlikku põhjust sõita ja niisama kilomeetreid autodetailide peale võtta - hooaeg on veel pikk ja jupid auto küljes on piiratud reeglite tõttu. Põhjust niisama kilomeetreid lõbu pärast sõita ei olnud," lisas ta.

Eestlane on kogunud seitsme etapiga 115 punkti, millega on MM-sarja üldarvestuses kolmandal real. Teine on 121 silma kogunud Elfyn Evans (Toyota), esikohal jätkab 136 punkti teeninud Neuville.

"Seis midagi kiita ei ole. Kui vahe läheb suuremaks, on liikumine vales suunas," ütles Tänak. "Eks näis, mis tulevik toob, eks neid lugusid on varemgi olnud ja vaevalt et need viimaseks jäävad. Asju tuleb ette, hooaeg on pikk ja enda poolt peame parima andma ja lootma, et teised ka peavad."

Hyundai on võistkondlikus arvestuses kogunud 311 punkti, edestades võimsat Toyotat kümne silmaga. "Tänase põhjal oleme kindlasti võrreldavad ja konkurentsis. Suurt pilti on raske näha, rajapositsioon on meil keeruline olnud ja otsest võrdlust kellegagi teha ei saa," sõnas ta. "Kahju, et see ralli nii varakult lõppes ja potentsiaal jäi nägemata."