Ott Tänak katkestas Poolas liidrikohalt

Tänak alustas ralli teist kiiruskatset nobedalt, edestades poolel maal tiimikaaslast Thierry Neuville'i enam kui seitsme sekundiga. Mõni hetk hiljem jäi eestlane paraku tee äärde seisma.

Videokordusest oli näha, et Tänak sõitis millelegi otsa ja auto esiosa sai kokkupõrkes tugevasti kannatada. Hyundai kinnitas ühismeedia vahendusel, et ekipaažiga on kõik korras.

Tänak avaldas hiljem RallyTV-le, et sõitis otsa hirvele.

