Rauno Parras: miks riigi- ja spordijuhid ei märka, et ka Eestis osatakse hokit mängida?

Nädalapäevade eest lõppes Prahas meeste hoki MM, mille võitis mälestusväärselt vägeva kodupubliku toetusel Tšehhi meeskond. Finaalijärgne esmaspäev oli kogu Tšehhi rahva pidupäev. Muuhulgas oli pea igal mängul kaasaelajate hulgas Tšehhi president Petr Pavel, kes kuldse akordi järel ka rahvussangareid õnnitlemas käis. See on miski, millest meiegi riigi- ja spordijuhid võiks õppida, kui järgmisel aastal peetakse Tallinnas kaks meie hokimeeste osalusega MM-turniiri, kirjutab Eesti jäähokiliidu president Rauno Parras.

2025. aasta jaanuaris on Tallinnas Tondiraba jäähallis Eesti U-20 koondise osalusel jäähoki MM-i esimese divisjoni B-grupi turniir. Aprillis omakorda võõrustab meie meestekoondis Tondirabas samuti esimese divisjoni B-grupi MM-i. Arvestades seda, et tänavu suutsime nii Vilniuses peetud meeste kui ka koduse U-18 noormeeste turniiri näol häid tulemusi näidata, tahaks loota ka meie riigijuhtide tõsisemat toetust meie poistele ja meestele.

Aprillis peeti Tallinnas Tondiraba jäähallis U-18 noormeeste I divisjoni B-grupi maailmameistrivõistluste turniiri. Võõrustasime kodus Prantsusmaad, Sloveeniat, Itaaliat, Lõuna-Koread ja Leedut. Eesti poisid võitsid kodujääl pronksi ning seda tunnustas küll tšehhidelegi kullad kaela riputanud rahvusvahelise alaliidu IIHF-i president, kuid meie riigiisade ja -emade ning ka EOK-i juhtide huvi puudus täielikult.

Paar nädalat hiljem mängisid meie mehed Vilniuses samuti I divisjoni B-grupi turniiril. Tulime sealtki tagasi pronksiga. Taaskord – kogu tiim, toetusmeeskond ja kaasaelajad tõdevad, et meie hoki on tõusuteel ja kui me saaksime teistele võistkonnaaladele sarnast tuge spordisüsteemilt, oleksime veelgi tugevamad, et teha samm lähemale meie lõunanaabrile Lätile või meist veidi tugevamale Leedule. See on tehtav, meie noor ja ambitsioonikas koondis usub sellesse.

Noortel hokihuvi on ja ka klassi jagub

Nii hiljutised U-18 poiste kui ka Vilniuse meeste MM-i turniirid annavad lootust – Eesti hokivõistkondades on kvaliteeti, sügavust ja, mis ennekõike oluline, südant. Ka pärast tagasilööke näitavad meie kutid soomlastelt tuttavat sisu ning see toob tulemuse. Kaks pronksi on tõestuseks. See näitab, et treeneritöö on kvaliteetne ja järelkasvuga tegelevad treenerid teavad, mida nad teevad.

Väike Eesti on lõppenud hooaja seisuga suure maailma 19. hokiriik U-18 vanuseklassis ning meeste arvestuses oleme 25. kohal. Selle üle võib uhkust tunda, aga ambitsiooni on enamaks.

Jääsport on Eestis viimastel aastatel väga jõudsasti populaarsust kogunud ning viimase kuue aastaga on nii uisu- kui hokiharrastajate arv kasvanud üle 30 protsendi – Eesti spordiregistri andmetel oli 2023. aastal uisu- ja hokiharrastajaid Eestis kokku 3733 võrrelduna 2641-ga kuus aastat varem.

Sealjuures on nii meile just hiljuti tiitlivõistluste medaleid toonud iluuisutamises kui hokis juurdekasvu andnud just noored. Võrdluseks – jalg- ja korvpallis on noorte juurdekasv jäänud 10-15 protsendi juurde. Tõsi, nende pallimängude harrastajate koguarv on jääaladest tänu igas koolis ja linnas/asulas olevatele harjutusvõimalustele suurem, kuid noorte huvi märkimisväärne kasv just uisutamise ja jäähoki mängimise vastu on selges tõusutrendis. Alla 18-aastaste rahvuskoondise suurepärane kodune turniir ning teistkordselt meeste arvestustes toodud pronks oma divisjonist on selle ilmekaks tõestuseks.

Ootame saali ministreid, linnapäid, presidenti

Väga positiivne on, et näiteks U-18 MM-il Tondiraba hallis oli rekordmängul pea 2300 ja aasta varem Eesti meestekoondise turniiril üle 4000 pealtvaataja. Noortekoondiste vaatest on kindlasti 2300 pealtvaataja näol tegu kas rekordi või vähemalt rekordilähedase tulemusega sõltumata spordialast.

Kurb on aga, et meie riigivõimu juurest käis Eesti mänge vaatamas ja omadele kaasa elamas Tondirabas kahjuks vaid käputäis inimesi. Suur aitäh siinkohal Tallinna endisele abilinnapeale Tiit Terikule, kes austas oma kohalolu ja väikese sõnavõtuga turniiri ametlikku avatseremooniat. Tervitused ka Tallinna kultuuri- ja spordiameti juhataja asetäitjale Ivar Jurtšenkole, kultuuriministeeriumi spordiosakonna juhataja asetäitjale Margus Klaanile, EOK-i noorteprojektide juhile Merle Kaljurannale ning viimasel päeval Eesti mängu ja turniiri ametlikku lõpetamist austanud kultuuriministeeriumi spordi asekantslerile Tarvi Pürnile.

Loodan väga, et sel korral jäähalli teed mitte leidnud teised erinevates avalikes rollides olevad ning sõna võtvad kultuuri ja spordi edendajad, EOK-i juhid, poliitikud, ametnikud markeerivad oma kalendrites järgmisel aastal 11.–17. jaanuari ning 26. aprilli – 2. mai. Et omadele kaasa elada ja edu korral sarnaselt Tšehhi riigijuhile omasid kodusaalis õnnitleda!

On aeg tulla vaatama, mis Eesti hokis tegelikult toimub. Luban teile, te ei pea kahetsema.