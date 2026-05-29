Eesti sai õiguse korraldada jäähoki MM-i esimese divisjoni A-grupi turniir

Rahvusvaheline Jäähokiliit (IIHF) teatas reedel, et 2027. aasta meeste jäähoki maailmameistrivõistluste esimese divisjoni A-grupi turniir toimub Eestis. Tondiraba jäähallis peetaval turniiril mängivad Eesti kõrval Suurbritannia, Itaalia, Poola, Prantsusmaa ja Leedu.

"Niivõrd kõrgetasemelise turniiri Eestisse toomine on suur tunnustus Eesti jäähoki arengule ja kogu meie kogukonnale. Kodujääle jõuab tipptasemel hoki ning koondised, kes kuuluvad maailma tugevaimate hokiriikide hulka," ütles Eesti Hoki president Rauno Parras.

2027. aasta mais toimuv turniir on Eesti jäähoki jaoks ajaloolise tähendusega – nii kõrgel tasemel MM-turniiri ei ole Eestis varem korraldatud.

Suurbritannia, Itaalia, Poola ja Prantsusmaa on viimastel aastatel mänginud MM-i kõrgeimal tasemel, Leedu aga on Eesti üks lähemaid ja tulisemaid rivaale, kelle vastu peetud kohtumised on pakkunud hokifännidele palju emotsioone ja pingelisi lahinguid.

"Turniir annab Eesti publikule harukordse võimaluse näha tõelist MM-hokit kodusaalis ning kogeda lähedalt mängutaset, mille poole meie oma mängijad on püüelnud. Lisaks aitab turniir kasvatada jäähoki kandepinda Eestis, sest suurturniirid toovad saali uusi pealtvaatajaid, kasvatavad jäähokikultuuri ja annavad noortele põhjust veel suuremalt unistada," lisas Parras.

Eesti meeste koondis kindlustas koha 2027. aasta esimese divisjoni A-grupis mai alguses Hiinas toimunud esimese divisjoni B-grupi MM-turniiril, kus saavutas esimese koha. Parrase sõnul oli koondise võit üks peamisi eeldusi, mis tegi korraldusõiguse taotlemise võimalikuks.

"Korraldusõigus on tunnustus kogu Eesti jääspordi arengule, kuid ennekõike meie mängijatele, treeneritele ja klubidele. Ilma koondise saavutusteta ei oleks me täna selles olukorras. See on hetk, mille üle võib uhkust tunda kogu Eesti hokipere," ütles Eesti Hoki president.

Viimastel aastatel on Eesti toonud kodupublikuni mitmeid rahvusvahelisi turniire, teiste seas U-18 meeste MM-i esimese divisjoni B-grupi turniiri, naiste MM-i kolmanda divisjoni B-grupi turniiri ning Euroopa Rahvuste Karika etapi.

Parrase sõnul on rahvusvaheliste võistluste Eestisse toomine olnud teadlik ja järjepidev suund. "Meie jäähoki pole kunagi olnud nii tugev ja nähtav kui praegu," sõnas ta.

2027. aasta meeste jäähoki MM-i I divisjoni A-grupi turniir toimub Tondiraba jäähallis 1.-7. mail.