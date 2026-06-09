Rauno Parras jätkab Eesti jäähokiliidu presidendina

Parrase hinnangul on Eesti jäähoki viimastel aastatel teinud märkimisväärse arenguhüppe. Meeste koondis tõusis tänavu maailmameistrivõistluste I divisjoni A-gruppi, Eestis korraldatakse järjest rohkem rahvusvahelisi võistlusi ning huvi jäähoki vastu kasvab.

"Eesti hoki on praegu enneolematult edukas seisus - meeste koondis on tõusnud maailmameistrivõistluste I divisjoni A-gruppi, korraldame üha rohkem rahvusvahelisi tiitlivõistlusi ning huvi hoki ja teiste jääalade vastu kasvab. Nüüd on meie ühine ülesanne luua tingimused, et see areng saaks jätkuda ," ütles Parras alaliidu pressiteate vahendusel.

Parrase sõnul on Eesti jäähoki arengu suurim väljakutse jätkuvalt jääaja puudus. "Täna napib vabu jääaegu ning see seab piirid nii klubide, noortespordi kui ka teiste jääalade arengule. Laste huvi jäähoki vastu kasvab ning klubid sooviksid treeningutele vastu võtta rohkem lapsi, kuid selle peamiseks piiranguks on ebapiisav jääaja kättesaadavus.. Seetõttu on minu üks olulisemaid eesmärke aidata järgmise nelja aasta jooksul kaasa vähemalt ühe uue jäähalli rajamisele Eestis," sõnas Parras.

Eesti jäähokiliidu lähiaastate prioriteedid lisaksjääaja kättesaadavuse parandamisele on noortespordi arendamine, treenerite ja kohtunike järelkasvu kasvatamine, Eesti klubide ja koondiste konkurentsivõime tugevdamine ning rahvusvaheliste võistluste korraldamine Eestis.

Parras on alaliitu juhtinud alates 2014. aastast.