Rooba Eesti hoki arengust: vaja on suurendada mängijate hulka

Eesti koondis tõusis tänavu MM-i esimese divisjoni A-gruppi ja lisaks sai ka turniiri korraldusõiguse. Tänavusest turniirist kõrvale jäänud Soome meistrivõistluste hõbe usub, et arenguks oleks tarvis jäähalle, mis aitab suurendada mängijate baasi.

Jäähoki maailmameistrivõistlused on Šveitsis kestnud kaks nädalat. Millised on sinu tähelepanekud turniirist?

Sel aastal on MM-i jälgimine jäänud natuke vähemale kui tavaliselt, kuna enda hooaeg oli pikk ja peab olema ju aastas hetk, kus hokist natuke puhata ka. Aga olen mõned mängud vaadanud ja väga palju jälginud seise. Esimesena paistis silma, kui palju tuli NHL-i mängijaid see aasta. Sellise suurusjärgu staarid nagu Sidney Crosby või Macklin Celebrini on kohal, mis näitab seda, et on väga kõva tasemega turniir. Minu jaoks kolm satsi, kes on ka top neljas - Šveits, Kanada, Soome - on näidanud kõige paremat hokit. Kõik neist on võimalikud kullasoosikud. Aga eks ikka eestlane loodab, et Soome võidab.

Kui üllatav on see, et tiitlikaitsja ja olümpiavõitja USA mängis nii kahvatu turniiri? Suured hokiriigid Rootsi ja Tšehhi ei saavutanud tegelikult midagi.

USA ei saanud selle suurusjärgu staare nagu olümpial. Esimene-teine viisik jäid natuke õhukeseks. Ma arvan, et selle pealt nad ei suutnud seda tulemust teha. Rootsi treener, kes nüüd lahkub - ma arvan, et seal on natuke juba teada, et uus treener tulemas, näha oli, et oli olümpial oli raskusi... tundub, et natuke selline, et mängime turniiri ära vana treeneriga ja läheme edasi. Neil on vaja korralikku restarti. Nende GM [peamänedžer] vahetub ka. Tšehhi sai kõva pähkli ehk Soome, kes on väga hea olnud ja lihtsalt ei käinud jõud üle NHL-i mängijatega Soomest.

Kaks tiimi - Suurbritannia ja Itaalia - langesid allapoole. Meie korraldame järgmisel aastal esimese divisjoni tugevama grupi turniiri, kus on veel Prantsusmaa, Poola, Leedu. Kui jõukohane see kõik meile on?

Suurbritannia kogemus on meil olemas. Nad tõusid ju suure hooga kõigepealt meie grupist üles, siis kõige kõrgemasse divisjoni. Seal on mõnda aega edasi-tagasi pendeldatud. Tulime neile lähemale. Kindlasti on jõukohane. See, et me sinna gruppi tõusime, näitab seda, et me väärime seda taset. Loomulikult seis ei saa olema kerge. See vajab meilt täielikku õnnestumist, et nende meeskondadega mängida, aga ma usun, et koondis, kes näitas sel aastal MM-turniiril vägevat mängu, on võimeline nende satside vastu mängima.

Kui spekuleerida, siis meil jääb puudu, et maailma 16 hulka minna?

Materjali. Meil on vaja suurendada mängijate baasi, mille pealt koondislased tulevad. Aga selle jaoks on meil vaja jäähalle. Need on need kuulsad asjad, mis ikka Eesti spordis. Spordirajatisi, suurendada harrastajate määra ja selle pealt tõuseb tõenäosus, et vägevaid hokimehi tuleb juurde.

Milline on sinu hooaeg? Me kõik teame, et see lõppes napi kaotusega finaalis Tampere Tapparale. Kui palju see rõõmu pakkus?

Kurbus vaikselt muutub rõõmuks. See, mis me väga väikse linna meeskonnaga, väga väikse eelarvega meeskonnaga suutsime teha ja korda saata - see on ikkagi väga-väga kõva asi. Esimene medal meie klubi ajaloos. Loomulikult, kui oled nii lähedal millelegi nii suurele, siis see on valus. Aga see käib spordi juurde ja see on see, miks me sporti teeme, miks me sporti vaatame. Võtame positiivse kaasa ja järgmine aasta suudame näidata, et Kouvola on tulnud Soome suure hoki kaardile, et jääda.