Sinner naasis vigastuspausilt pisut rabeda võiduga

Viimati kolm nädalat tagasi mänginud ja Madridi Mastersi puusavalu tõttu pooleli jätnud maailma teine reket Sinner sai veidi üle kahe tunni kestnud matšis ameeriklasest Chris Eubanksist (ATP 46.) jagu 6:3, 6:3, 6:4. Seejuures päästis Eubanks kolmanda seti üheksandas geimis matšpalli ja teenis siis ise itaallase servil kaks murdepalli, aga Sinner näitas, et on otsustavatel hetkedel kindel ja võitis neli punkti järjest ning sellega ka matši. Vihma tõttu lõpetati mäng suletud katuse all.

Eubanks suutis mängu jooksul ära kasutada ühe murdepalli kümnest, samas kui Sinner realiseeris kümnest murdevõimalusest viis. Sinner teenis äralöökidest 33 ja Eubanks 27 punkti, lihtvigu kogunes itaallasel 24 ja ameeriklasel 42.

"Mul on lihtsalt hea meel väljakul tagasi olla, olin vigastatud ja mul on hea meel, et saan jälle mängida. Võtan päeva korraga, olen tänasega rahul ja vaatame, mis järgmisena tuleb," ütles Sinner pärast matši. "Puusaga on praegu kõik korras, nägime tiimiga kõvasti vaeva, et jälle väljakule saada. Mõistagi pole üldine vorm praegu parim, aga see on ka arusaadav."

Edetabeli esikohta püüdev 22-aastane Sinner läheb teises ringis vastamisi kodupubliku lemmiku, peagi 38. sünnipäeva tähistava Richard Gasquet'ga.