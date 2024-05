Rubljov lõpetas Alcarazi unistuse kodusest kübaratrikist

Rubljov servis kaks tundi kestnud mängu jooksul viis ässa ja sooritas 27 äralööki 13 lihtvea vastu, Alcarazil olid samad näitajad 19 ja 11. Oma esimeselt servilt võitis seitsmenda asetusega Rubljov 80 protsenti mängitud punktidest ning päästis kaheksast maailma kolmanda reketi murdepallist seitse.

"Serv päästis mind täna mitu korda," rääkis venelane pärast võitu. "Võidu võtmeks oli see, et jäin kogu matši vältel rahulikuks. Ma ei öelnud sõnagi, ka siis, kui olin kaotusseisus. Mängu alguses ei servinud ma eriti hästi, aga tasapisi see paranes ja matši lõpus servisin juba väga hästi," lisas Rubljov.

Viimati alistas Rubljov maailma esikolmikusse kuuluva mängija tunamullusel ATP finaalturniiril, kui sa siis jagu Stefanos Tsitsipasest. Alcaraz lootis kodupubliku ees saata esimeseks tennisistiks, kes võitnud Madridi turniiri kolm korda järjest. Hispaanias pidi Alcaraz viimati kaotusekibedust tundma 2021. aasta Madridi turniiril.

Oma karjääri kaheksandas Masters-sarja poolfinaalis läheb venelane vastamisi Taylor Fritzi ja Francisco Cerundolo vahelise veerandfinaali võitjaga. Hooaega hiilgavalt alustanud Jannik Sinner loobus parema puusa vigastusele viidates oma veerandfinaalist ja nii pääseb väljakule tulemata edasi Felix Auger-Aliassime. Kanada tennisist jääb nelja parema seas ootama võitjat paarist Daniil Medvedev - Jiri Lehecka.