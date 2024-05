Sinner teatas kodustele toetajatele kurva uudise

Hooaega hiilgavalt alustanud Sinner mängis sel nädalal Madridis toimuval kõrgeima taseme turniiril, kuid oli sunnitud veerandfinaali eel vastasele loobumisvõidu andma. Maailma teist reketit segas Madridis puusavigastus, mille tõttu peab ta vahele jätma ka järgmisel kolmapäeval algava Rooma turniiri.

"Mul ei ole seda sõnumit lihtne kirjutada, kuid pean teatama, et pärast arstidega konsulteerimist jõudsin järeldusele, et pean Rooma turniiri vahele jätma. Ilmselgelt olen väga kurb, sest tegu on minu lemmikturniiriga. Ma väga tahtsin kodupubliku ees mängida. Lendan paariks päevaks siiski Rooma ja seejärel hakkan Prantsusmaa lahtisteks valmistuma," kirjutas Sinner ühismeedias.

Lisaks Sinnerile jääb vigastuse tõttu hooaja kolmandast Mastersist eemale ka hispaanlane Carlos Alcaraz (ATP 3.), keda vaevab käevigastus. Samuti on kahtluse all tiitlikaitsja Daniil Medvedevi (ATP 4.) osalemine. Venelane pidi Madridis jalavigastuse tõttu pooleli jätma veerandfinaalmatši Jiri Lehecka (ATP 31.) vastu.