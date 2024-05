Wawrinka oli vanameistrite duellis Murrayst kindlalt parem

37-aastane Murray mängis viimati Prantsusmaa lahtistel 2020. aastal, kui kaotas samuti avaringis Wawrinkale, seejuures kindlamate numbritega kui tänavu. 39-aastane Wawrinka murdis igas setis varakult Murray servi, kolmandat setti kontrollis ta juba täielikult.

"Arvan, et mängisin aasta parima matši. Tundsin end hästi, liikusin hästi, mängisin agressiivselt," rõõmustas Wawrinka. "Mulle meeldisid ka tingimused. Olen üliõnnelik enda soorituse ja taseme üle, väga positiivne algus!"

Nii Murray kui Wawrinka on viimastel aastatel erinevate vigastustega kimpus olnud ning pole välistatud, et järgmisel aastal kumbagi Pariisis mängimas ei näe. Pärast mängu võrgu ääres kohtudes jäid mehed tavapärasest kauemaks embama ja juttu ajama. "Kindlasti oli see emotsionaalne. Liigume mõlemad [karjääri] lõpu suunas, oleme viimase 20 aasta jooksul nii palju omavahel mänginud," selgitas Wawrinka. "Palju emotsioone. Ta on imeline inimene, suurepärane mängija, tõeline võitleja. Austame teineteist väga."

Emotsionaalse võidu sai ka peagi 38. sünnipäeva tähistav prantslane Richard Gasquet (ATP 124.), kes alistas kodupubliku marulisel toel 7:6 (5), 7:6 (2), 6:4 horvaadi Borna Corici (ATP 71.).

Teises ringis võib Gasquet vastamisi minna tänavuste Austraalia lahtiste võitja, maailma teise reketi Jannik Sinneriga. Gasquet mängis enda kodusel slämmil esimest korda aastal 2002, kui Sinner polnud veel aastanegi.

"See oli raske võit. Ma pole enam nii noor, aga elan nende emotsioonide nimel. Ma ei tea, kaua seda veel kogeda saan, sest see tase pole minu jaoks lihtne, noored mängivad väga hästi," nentis Gasquet.

Endine maailma neljas reket, viimastel aastatel erinevate vigastustega maadelnud 34-aastane jaapanlane Kei Nishikori (ATP 350.) näitas taas võitlejahinge. Viimati 2021. aastal slämmiturniiridel osalenud Nishikori sai Prantsusmaa lahtiste korraldajatelt vabapääsme ja näitas avaringis, et tal on veel mängu küllaga – jaapanlane sai pea neli ja pool tundi kestnud matšis 7:5, 7:6 (3), 3:6, 1:6, 7:5 jagu kanadalasest Gabriel Diallost (ATP 166.). Ta on enda karjääri jooksul võitnud koguni 80 protsenti (!) viiesetilistest matšidest, see on tegevmängijate seas parim võiduprotsent.

Prantsusmaa lahtiste eel Rooma Mastersil finaali jõudnud Nicolas Jarry (ATP 16.) piirdus aga Pariisis avaringiga, jäädes 2:6, 1:6, 6:3, 0:6 alla kohalikule mängijale Corentin Moutet'le (ATP 79.). Tšiili mängijatele oli pühapäeva õhtu üsna nukker – lisaks Jarryle langes avaringis konkurentsist välja ka 24. asetatud Alejandro Tabilo (ATP 25.), kes jäi 6:3, 6:7 (5), 2:6, 2:6 alla läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud belglasele Zizou Bergsile (ATP 102.).