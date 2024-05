Soomes sõidetud Eesti meistrivõistluste etapi võitis Urmo Aava

Nii Eesti kui Soome meistrivõistluste ralli sõideti kahel päeval - reedel ja laupäeval Soome edelarannikul Turu ümbruses. Üldarvestuses võidutses soomlane Teemu Asunmaa, edestades kaasmaalast Niclas Grönholmi 51,7 sekundiga.

Kahe soomlase järel sai parima Eesti rallisõitjana kolmanda koha Urmo Aava (+1.27,2). "Mulle meeldis selle võistluse vaheldus, et reedel asfaldil ja need laupäevased katsed olid kõik omamoodi erinevad. Oli põldude vahel ja oli sellist päris Soomet, kus tee alt ära kukub. Väga kihvt ralli ja kui võimalust on ma tuleks kindlasti tagasi," rääkis Aava võistluse järel.

"See sõitja, kes ma olin 25-30 aastaselt, kes ründas igat kurvi, siis täna ma seda ei tee ja võib olla see polegi üldse halb lõpptulemuse mõttes," lisas Aava.

Eesti meistrivõistluste arvestuses sai Aava järel teise koha Patrick Enok (+18,1) ja kolmandaks tuli lätlane Emils Blums (+1.02,7). Viimasel katsel katkestas kolmandat kohta hoidnud Joosep Ralf Nõgene.

EMV2 klassis olid eestlastest ainsad startijad ja lõpetajad Kaspar Kasari - Rainis Raidma, kes said rootslase Fredrik Grahni järel teise koha (+25,5). Kuni kuuenda kiiruskatseni kestnud põnevast duellist EMV3 klassi esikohale väljus võitjana Patrick Enok, edestades Toomas Triisat (+5.29,3) ja Esmar-Arnold Unti (+7.49,5).

EMV4 ja Estonian Junior Challenge klassides olid hooaja kolmanda etapi parimad Kevin Lempu - Hendrik Kraav. EMV6 arvestuses võtsid hooaja esimese etapivõidu Markus Tammoja - Henri Ääremaa.

Väga põneva lõpuga EMV7 klassi esikoha napsasid viimasel katsel Sander-Erik Tiits - Fredi Kostikov, vaid viie sekundiga jäid neist maha lõunanaabrid Madars Dirinš - Gints Lasmanis. EMV8 klassis lõpetas rallile startinud neljast võistluspaarist kolm ning klassivõidu võtsid Tiit Keldo - Jaagup Toome.

Terminal autoralli Eesti meistrivõistluste hooaeg jätkub 5.-7. juulini sõidetava Rally Estoniaga.