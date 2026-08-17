Enok ja Simm võistlevad Soome meistrisarjas hõbeda eest

Kaheksast kiiruskatsest ja 95,54 katsekilomeetrist koosnenud võistluse parimad olid SM1 klassi meistritiitli kindlustanud Esapekka Lappi / Enni Mälkönen (Škoda Fabia RS Rally2), kes võitsid kaheksast katsest kaheksa ja edestasid finišis lähimaid jälitajaid 24,3 sekundiga, vahendab Autosport.ee.

"See võistlus oli tõeliselt suurepärane – võib-olla parim rada, mida eales sõitnud olen. Soovitan seda kõigile soojalt, eeldusel muidugi, et ralli siin tulevikus taas toimub. Kuigi saavutus ei ole võrreldav MM-tiitli või isegi etapivõiduga, ei minda sellistele võistlustele kunagi lihtsalt nalja tegema, vaid alati sõidetakse võidu nimel. Suhtume sellesse täie tõsidusega. Loomulikult oodatakse meilt ilmselt sarja üldvõitu, kuid kõike võib juhtuda ja vanemaks saades võib kiirus langeda. Sellegipoolest suutsime noortele kõva konkurentsi pakkuda," mõtiskles Lappi viimase kiiruskatse finišis antud intervjuus.

Eesti ja Soome MM-rallidel korraliku kiirust näidanud Enok / Simm alustasid rallit heas tempos ka Põhja-Karjala teedel ja hoolimata teisel katsel olnud momendist tuldi päeva esimesele hoolduspausile teisena ja jäädi Lappile / Mälkönenile alla 8,6 sekundiga.

"Peale kahte MM-rallit väiksemale SM-rallile tagasi tulles oli enesetunne hea, kuid MM-rallid andsid kindlasti palju kogemust tulevikuks. Ralliformaadid on kõvasti erinevad, kuid oli mõnus kodusem tunne, kui teadsid, et ootamas on lühem ja sprindiformaadis ralli. Ei saaks öelda, et SM on lihtne MMi kõrval, kuid kindlasti on ta palju lühem ja tänu sellele on väsimust jms vähem," kommenteeris Enok.

"Ralli alguses oli meil teisel katsel üks tõsisem moment. Ma ei oskagi öelda, et kas see oli lohakusest või lihtsalt ralli olukord. Ei tundu, et oleks midagi otseselt valesti teinud, kuid pidamine oli mingis kohas natukene üllatav või läksin ise varem gaasile. Vajusime natukene kurvist välja ja käisime kraavi perve peal. Ei midagi liiga hullu ja otseselt rütmi ei seganud. Sellised asjad juhtuvad, kui 100% ei keskendu ja lähed liiga uljaks ära, siis teed karistavad sind kiirelt ära."

Kui hommikusel ringil näitasid eestlased vaid katsete teisi resultaate, siis peale hoolduspausi sõidetud katsel olid nad ka korra kolmandad, kuid sealt edasi taas vaid teised. Enok / Simmi kõige väiksem kaotus oli katsetel võitjatele 0,7 (SS1 11,54 km) ja kõige suurem 4,7 sekundit (SS6 13,93 km). Ralli kokkuvõttes kogunes eestlastel kaotust kogenud soomlastele 0,25 sekundit kilomeetri kohta.

Kui tiitli kindlustanud Lappile / Mälkönenile sel korral vastu ei saadud, siis kindla 20,5-sekundilise eduga edestati ralli finišis võistluspaari Lauri Joona / Antti Linnaketo (Škoda Fabia RS Rally2). Hooaja üldseis on ühe etapi vähem sõitnud Enoki / Simmi kasuks 4:1.

"Tempo ja terve päeva rütmiga jäin väga rahule. Seekord oli näha, et Lappile oleks saanud lähemal olla, kui oleks õnnestunud mõnel katsel talle ära teha. Samas kokkuvõttes tema võitmiseks mul sellist hoogu vastu panna polnud. Varu jäi sõidus, kuid pigem keskendusime oma sõidule ja üritasime seda võimalikult puhtalt teha ning sõitu nautida. Kui MM-idel pinge tõttu kohati seda sõitu päris ei naudi, siis SM-il suutsime seda kõike rohkem nautida ja kohe olid ajad ka paremad. Kui seni oleme Lauri Joonaga olnud igal etapil suhteliselt väikse vahega ja sarnases tempos, siis seekord suutsime teda edestada pikemalt, kuid muidu," jätkas Enok.

"See näitab, et areng on toimunud ja samuti oli Lappile kaotus väiksem ja sõit ühtlasem. Hetkel ei oska täpselt öelda, et kuidas hooaeg jätkub, kuid midagi me sõidame, aga see sõltub sarjast ja võistluse suurusest. Täpne selgus peaks olema augusti lõpuks."

Kui tänavused SM1 klassi kuldmedalid on jaotatud, siis hõbeda nimel on tulemas Soome – Eesti maavõistlus. Lauri Joona / Antti Linnaketo punktiedu on hooaja viimase etapi eel Patrick Enoki / Silver Simmi ees üks punkt.

Soome autoralli meistrivõistluste viimane etapp Porvoo ralli sõidetakse 25.-26. septembrini.