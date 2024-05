Maailma 44. reket lülitas Djokovici poolfinaalis konkurentsist

Kaks päeva tagasi oma 37. sünnipäeva tähistanud Djokovic alustas kohtumist hästi ning võitis avaseti esimesest viiest geimist neli. 23-aastane Machac leidis aga võimsa vastuse, kui võitis seisult 1:4 viis geimi järjest, et avasetis võit realiseerida.

Maailma esireket näitas teises setis aga võimu, kui ei lubanud noorele vastasele ühtki geimivõitu, vormistades 30 minutiga kindla 6:0 setivõidu. Serblane võitis otsustavas setis esimese geimi, kuid seejärel sai Machac taas hoo sisse ning vuristas esireketi vastu kuus geimivõitu järjest, et kokkuvõttes 6:4, 0:6, 6:1 üllatusvõit realiseerida.

"Mul pole mingit reaktsiooni, võitlesin lihtsalt iga palli nimel," sõnas karjääri suurima võidu teeninud Machac. "Kui sa Novaki vastu mängid, siis lihtsalt loodad. Annad endast parima ja vaatad, kuidas välja tuleb."

Mõlemad mehed lõid kaks tundi ja kaheksa minutit väldanud kohtumise jooksul neli ässa ja patustasid kahe topeltveaga, kui Djokovic oli esimeselt servilt punkti realiseerimisega veidi edukam (63 protsenti vs 59 protsenti), siis teisel servil säras just Machac (48:34). Tšehh realiseeris oma 12 murdevõimalusest viis, Djokovic murdis 11 võimalusest neljal korral.

Teine finalist selgub reede õhtul, kui vastamisi lähevad maailma seitsmes reket Casper Ruud niing edetabelis 56. real asetsev Flavio Cobolli. Ühtlasi on see Machaci jaoks esimene finaal ATP karussellil, Djokovic pole see aasta veel ühelgi turniiril finaali jõudnud.