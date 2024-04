Rõbakina lõpetas Swiateki võiduseeria, mängib finaalis Kostjukiga

Avasetis viienda setipalliga lõpuks 6:3 võidu vormistanud Rõbakina ja Swiatek mängisid tasavägise teise seti, kuid esireketil õnnestus 4:4 viigiseisul juhtima minna ning siis setis esimest korda vastase palling murda, et kohtumine otsustavasse setti viia.

Kolmandas setis alustasid naised taas tasavägiselt, kuid Rõbakina murdis seisul 2:2 ning siis enam edu ei loovutanud, vormistades teise matšpalliga kokkuvõttes 6:3, 4:6, 6:3 võidu.

Rõbakina paugutas poolatarile kaks tundi ja 51 minutit väldanud kohtumises kümme ässa ja tegi viis topeltviga, Swiatek ühtki ässa ei löönud ja patustas seitsme topeltveaga. Murdeid palju ei näinud - Swiatek realiseeris 15 võimalusest kaks, Rõbakina realiseeris 20 võimalusest neli korda. Kõikidest mängitud punktidest võitis Rõbakina 108, Swiatek teenis 103 punkti.

Viimasel kahel aastal Stuttgartis võidutsenud Swiatekil lõppes kaotusega ühtlasi kümnemänguline võiduseeria. "See oli väga raske matš, nagu alati Iga vastu," ütles Rõbakina. "Olen väga õnnelik, et suutsin liival sellise võidu võtta, see annab enesekindlust."

Finaalis läheb Rõbakina vastamisi ukrainlanne Marta Kostjukiga (WTA 27.), kes sai poolfinaalis Marketa Vondroušovast (WTA 8.) 7:6 (2), 6:2 jagu. Eelmine aasta kohtusid nad kahel korral ning mõlemad teenisid ühe võidu.